Panasonic學界籃球邀請賽　暫延舉行

一年一度的學界籃球盛事「Panasonic學界籃球邀請賽」將會暫延舉行，主辦單位香港籃球總會今天（周二）公布消息，指儘管疫情比過去數月來有所改善，但衡量過各方面因素，並為同學們的健康為大前提下，故無奈將比賽暫延。

原定於五月假修頓場館舉行的賽事，與大部份本地體育一樣受到新冠肺炎影響。籃總的公布中指出，「本港疫情雖有緩和跡象，但比賽委員會考慮到同學們的健康著想，及參考學校回覆的意向，並響應政府有關部門指引停止相關球類活動，以降低學生染病的風險，所以比賽委員會決定Panasonic學界籃球邀請賽暫延。」

「比賽委員會亦將不斷與各單位商討日後舉行Panasonic學界籃球邀請賽的可行性，今次絕對是一個非常艱難的決定，衷心感謝各會員學校的體諒及支持。」據悉，過去數月賽會多番與參賽的12支男子隊及12支女子隊溝通，並與場地方面協商，希望賽事能上演。不過，即使中學將於5月底分階段復課，然而校內的考試亦將會展開，加上這數月球隊也因停課及場地封閉而未能正常訓練，以及政府政策的考慮，因此作出暫延比賽的決定。

「Panasonic學界籃球邀請賽」由2008年首次舉辦以來，過去12年受到學界球隊支持，踴躍參賽，近年比賽在灣仔修頓場館舉行，比賽氣氛熱烈，水平愈來愈高，觀眾席亦高朋滿座，上屆比賽由英華書院及協恩中學奪得男子及女子組冠軍錦標，大戰亦有現場直播，成為學界籃兒表現的舞台。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！