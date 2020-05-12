奧運推遲目標更高　陳芷澄：我要爭獎牌

原本正出戰美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）的香港首席女將陳芷澄在賽事停擺後返港，周二（12日）於粉嶺哥爾夫球會出席記者會。東京奧運破天荒延期至2021年後，高爾夫球的奧運積分計算期亦隨之押後至明年6月，26歲的陳芷澄表示，「有多一年事間準備奧運，對自己要求會再提高，希望東京奧運可以爭取獎牌。」

連續三年取得美巡賽資格的陳芷澄去年首度躋身世界前100位，創下香港歷史最佳成績。LPGA近月因疫情停擺，Tiffany直言很失望：「去年十月已打完最後一場，可惜準備了兩個月後，新賽季只打3場就取消。這亦令我學會沒有什麼是必然，更加珍惜打高爾夫球的時光。」粉嶺高爾夫球場3月底因應政府要求關閉，Tiffany上周終於正式回到球場訓練，感覺煥然一新，「我有7、8個星期沒有落場打球，自讀大學以來7年都未試過。早前自己都有對鏡練揮桿、在家做體能訓練等，上星期回到球場感覺很『fresh』，打了6日球感終於回來了。」

美國女子職業巡迴賽（LPGA）暫定7月中復賽，而原定6月尾上演的LPGA錦標賽則押後至10月。Tiffany對於7月復賽感樂觀，她更期待出戰香港女子公開賽，祈望賽事今年能夠順利舉行：「香港公開賽每年都是我最期待的賽事，因為這是本土唯一一場職業賽。每年都想透過這個比賽打好一點提高排名，希望下半年可以順利舉辦。」原定於二月尾上演的香港女子公開賽因為疫情兩度延期，暫未有確實舉行日子。2016年Tiffany以業餘球手身份贏得賽事冠軍，為進軍里約奧運取得寶貴積分，最終她以第37名完成生涯第一個奧運會。

東京奧運女子高爾夫球名額共60個，其積分計算於2021年6月28日，現時奧運排名第42位的Tiffany有信心第二次取得參賽資格：「應該有認為有8、9成機會可以去到奧運，只要保持發揮就可以了。因為有更多時間準備，一定會提高自己的目標，我會趁高段時間改善體能、球技，希望踏上東京奧運頌獎台。」

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！