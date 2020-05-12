專欄輪住嚟　您哋幾位會退役嗎？

之前同大家傾過，幾位今季先亮相港超聯嘅新援，嚟緊仲會唔會見到佢哋，聽講基華尼頓已經同理文續咗約，而米基爾亦都好大機會簽到新球會；亦提過有5個巴西幫8月夠期轉本地，當中最少兩個已經轉咗會。

今日會講第樣，就係今季賽事重開之後，仲會唔會見到幾位老將呢？身為「橙軍」精神領袖嘅法比奧，1977年3月24日出世嘅佢已經43歲喇，早3位已經聽佢講過想退役，但踢吓踢吓到今季仲踢緊，對上兩季仲當選「香港足球明星‧後衞」，認真服咗佢！2004年由列卡度介紹嚟香港加盟愉園嘅法比奧，喺香港踢過6隊波，熟悉晒整個球圈嘅運作同文化，所以佢除咗係球員、助教同青訓教練之外，亦係一個非常成功嘅球員介紹人，呢幾年拍住前東方外援洛迪高，都介紹咗唔少好嘢嚟香港，好似基斯、米基爾、基爾頓同慕沙等等。所以就算選擇退役，法比奧佢都可以繼續佢嘅心願，就係為香港足球作出貢獻喇。

另一位係好多球迷都懷疑佢冇咁大嘅安基斯，資料顯示係1978年5月3日出世嘅佢，今季喺標準流浪仲有貨交，踢咗11場正選6場後備，雖然冇波入，但期間唔少場都有好好嘅演出，Keep住喺邊線爆到幾段，有嘢畀「莫生」同「立立」睇到。之前每次撞到安基斯，佢都會跟「文輝」、「嘉緯」佢哋叫我「Uncle」，我每一次都想同佢講大家都70後，唔好咁叫我得唔得，哈！哈！早已經視自己係香港人嘅阿Chris，冇乜聽過佢話想退役，想信只要繼續有「立記」嘅話，佢應該會踢多季啩？

原本上季之後話會轉戰港甲，兼幫手講港超聯嘅陳偉豪，結果因為香港飛馬搵佢幫手，結果以助教兼球員嘅角色，踢咗半季。1982年4月24日出世嘅「豪哥」曾經講過，若果香港飛馬新一季需要佢嘅，佢一定會返去幫手，咁若果係其他球會需要佢呢？我諗佢都會去幫手。不過之前都講過，百足咁多爪嘅佢，就算真係退役，都仲有好多瓣數，至於佢去向係點，大家唔使問喇！因為除咗佢老婆Hana同兩個仔問佢之外，佢都會答你：「我本書7月出，到時買嚟睇就知喇！」

至於仲有邊啲球員可能會退役呢？聽就聽過嘅，但因為都後生過上述3位，而且個市道咁，會唔會打亂咗佢哋嘅退役大計呢？唔出奇，所以都係唔講住，睇定啲再算啦！

大頭