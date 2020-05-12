唔做職業球員會做咩　羅梓駿你問佢答

終於等到傑志嘅球員上嚟《我撐同球員傾吓偈》，親自答球迷朋友嘅問題喇！佢就係無論喺傑志定香港隊都有好好表現、可以踢左、右閘同中場嘅「羅梓」羅梓駿喇！唔係佢自己親口講都未必知，原來除咗足球員之外，佢仲有一份Dream Job，就係……

Q：有冇外流計劃吖？

「羅梓」：依家自己未有好詳細嘅計劃。

Q：對曼城入波有咩感覺？

「羅梓」：當然好似發咗場夢咁，因為一開始連落場機會都唔知有冇，入波更係完全冇諗過，依家諗番都仲會好興奮。

Q：我想問你喺傑志同夢想FC嘅分別係咩？因為你呢幾季上陣時間相對穩定，但位置唔同咗。

「羅梓」：喺傑志會多啲亞洲賽事嘅經驗，而喺夢想FC就會多啲喺本地賽事嘅上陣機會。兩者都對我有好大影響，所以到依家喺唔同嘅賽事，我個位置可能都會唔同。

Q：唔做職業球員，會做咩職業？

「羅梓」：其實我都有個電競夢！因為我好鍾意打機，同埋電競都係運動嘅一種。

Q：現今港超聯最難應付嘅前鋒係邊位？

「羅梓」：費蘭度，因為經常喺練波嗰陣通我坑渠。

Q：初初點解想做職業足球員？

「羅梓」：因為好想將自己嘅興趣成為職業，咁就可以盡情享受足球。

Q：最難忘嘅比賽係邊場？

「羅梓」：最難忘嘅係上年『省港盃』主場賽事，因為我可以同一班同齡隊友一齊捧盃，成件事覺得好熱血。

Q：在夢想FC時，上半季同下半季表現判若兩人，你係點樣走過呢段迷惘期？

「羅梓」：要靠隊友、教練同球迷嘅支持同埋鼓勵，當中學識每場波嘅每個失誤，都係一種學習。

Q：你覺得自己有咩需要改善嘅地方？

「羅梓」：身形同防守技巧。

Q：最鍾意係打閘定翼？左定右？

「羅梓」：右閘！因為我自己主要用右腳，而且打閘舒服啲。

Q：點睇『一仔』（即隊友陳晉一）？

「羅梓」：佢有好好嘅身體條件，睇好佢可以外流。

Q：鍾意Chelsea（車路士）定Arsenal（阿仙奴）多啲？

「羅梓」：Why not both？

Q：你生日係3月2日，球會球衣號碼係31，有乜意思或由來呢？球圈職球員中，邊個對你影響最大，有咩得着？另外，可以分享少少感情生活嗎？

「羅梓」：球會冧巴係球會安排畀我，『朱Sir』 對我影響最大，因為佢係我接觸最長時間嘅教練，由細睇到我大，好熟悉我，無論球場內外都幫我好多。感情生活就可以用穩定 嚟形容。

Q：你慣用邊隻腳？我見你左右腳都得。

「羅梓」：右腳，不過左腳都Ok嘅！

Q：如果你係傑志球迷，你會揀邊位現役或踢過傑志嘅球員嚟印波衫呢？個原因係……？

「羅梓」：當然係科蘭啦！因為好難得搵到世界級球星加盟香港球會。

羅梓駿女朋友Chelsea：你人生最大成就係咩？

「羅梓」：識到一個支持我去追夢嘅另一半！

「大頭」：你都係手段哥嚟？

「羅梓」：唔敢當！哈！哈！

Q：你嘅偶像係邊個？

「羅梓」：位置上係丹尼爾艾維斯，態度就最欣賞係C朗。

Q：除咗傑志嘅隊友，你有無好欣賞嘅港超球員？佢係邊一位同埋點解？Thanks。

「羅梓」：如果計埋踢過港超嘅，我會揀徐宏傑，因為佢已經參與過更高水平嘅聯賽， 而且同我同齡，要向佢多多學習。

「羅梓」感言：「多謝各位球迷朋友捧場，希望大家繼續撐本地波，撐香港隊！」