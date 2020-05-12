寧澤濤出PO暗諷孫楊：幸運唔會眷顧卑劣的人

已經退役一年多的前中國飛魚寧澤濤，一向甚少在社交平台發言論，不過，最近他在微博上載了一段感言，疑似暗諷孫楊，引來不少爭議。

「有時候運氣會眷顧那些心懷卑劣欲望的人，但幸好不總是！這世界上能讓人走得更遠的，永遠是人品。所以『受恩深處宜先退，得意濃時便可休』這句話，還是有那麼道理的。 擊球技術進步有感（勝利手勢）」這段心靈雞湯式的感言，還配上他打高爾夫球的片段，截至周二早上，已有過萬次轉發及評論，並有幾萬個點讚。

寧澤濤於2015年世界賽贏得男子100自金牌，創造了亞洲歷史；有網民直言寧澤濤暗諷被禁賽8年的孫楊，有網友話：「這個時候不得不聯想另一位。」孫楊於今年2月已被CAS判罰禁賽8年，但最近他又向瑞士聯邦法院提出上訴，但外界對他上訴機會都表渺茫。

此外，孫楊與馬克賀頓的故事又有新發展，澳洲傳媒爆料賀頓一年前在世錦賽頒獎台上的抗議，可能令他的世錦賽獎牌被取消；有消息指國際泳聨部份高層正研究此事。去年世錦賽上馬克賀頓與英國史葛都拒絕與楊孫同登頒獎台，三人都因為在台上做出不當行為，被國際泳聯警告。

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