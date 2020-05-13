德甲重開為名為利爭崩頭

韓職開戰，多媒體分析焦點賽事，即上《彩報》：

德甲周六重開，《東方波經》今日繼續同大家做功課。經過連續兩日拆解爭標形勢，今日講吓歐霸盃席位同護級形勢。大家唔好以為歐霸盃只係次級盃賽，地位唔及歐聯就冇咩好爭，睇吓早前荷甲、法甲腰斬，烏德勒支及里昂就因痛失歐霸席位忿而抗議，甚至要採取法律行動向當地聯賽會追討損失及上訴，就知歐霸盃對某啲球會嚟講同樣重要，為名為利一樣爭崩頭！

自從歐洲足協致力提升歐霸盃地位及形象，歐霸盃獎金及轉播收入已經以倍數跳升，加上由2014/15球季開始，歐霸盃冠軍能夠直接進身翌屆歐聯分組賽，獲得更多大球會重視，比賽質素相對有保證，吸引力亦自然大大提高。

根據德甲賽制，聯賽第5、第6名及德國盃冠軍可以取得來屆歐霸盃參賽資格，如果德國盃冠軍屬聯賽前6名球隊，最後一個席位則由聯賽第7名補上。目前德甲前列形勢，排第5位的利華古遜踢咗25場得47分，領先第7位嘅禾夫斯堡11分之多，如果餘下9場比賽冇太大走樣，基本上可以話係穩佔一席位，而且佢哋已經殺入德國盃4強，嚟緊對手只係第4級別球隊沙貝魯根，打入決賽機會高唱入雲，稱得上有雙重保險。

季尾表現份外醒神

連同今季在內，利華古遜最近10季只有1次冇得出戰歐洲賽，衝擊歐戰資格經驗可以話係極之豐富。仲有一點值得球迷留意，佢哋臨近季尾表現份外醒神，例如上季最尾6場聯賽攞到5勝1和，成功壓過慕遜加柏、禾夫斯堡等球隊打入前4名，獲得今屆歐聯入場券；今季未喺新冠肺炎搞到停擺前，利華古遜於各項賽事10戰豪取9勝1和，加埋轟入27球，有8次總入球達3球或以上，係其中一支狀態最好嘅德甲球隊，甚至拍得住榜首拜仁慕尼黑。

仲有利華古遜現時比起德甲「2哥」多蒙特僅少4分，同第4位嘅慕遜加柏更加得2分差距，一場波就返晒嚟，如果重開後能保持凌厲季尾後勁，莫講話歐霸盃席位，想爭一張來季歐聯入場券亦絕非空談。

只差2分！中游4隊大混鬥

德甲前5名球隊停擺前已甩開其他球隊至少10分，如果唔理德國盃戰果，餘下一個歐霸盃席位真係未知鹿死誰手，事關排第6嘅史浩克04只比第9位嘅賀芬咸多2分，一場勝負足以扭轉整個形勢，更何況緊隨其後嘅科隆、柏林聯等球隊分數上亦相差唔遠，隨時有力後來追上。

史浩克04目前積分上雖然有優勢，不過佢哋停擺前狀態低迷，聯賽7場未贏過，可唔可以趁呢段時間重新調整，絕對係關鍵。佢哋今季聯賽13次先入波，但最終只得7勝6和，失分率接近一半，如何喺領先下保住勝局，真係要諗諗計。

賀芬咸賽程易食有權後上

以1分緊隨其後嘅禾夫斯堡及弗賴堡，實力不相伯仲，餘下賽程對手亦不乏前列強隊，第31周禾夫斯堡主場惡鬥弗賴堡，可能決定兩者命運。至於「9哥」賀芬咸今季表現神經刀，主場既可擊退多蒙特、利華古遜等前列球隊，亦可輸畀緬恩斯同奧格斯堡呢啲護級份子，佢哋最大弊病係防守欠佳，失波數字比上述3隊為多，較為輸蝕。不過賀芬咸餘下9戰對手只有RB萊比錫及多蒙特排名比佢哋高，賽程上屬4隊當中最有利，所以亦唔可以忽視佢哋後上嘅機會。

法蘭克福突圍靠德國盃

法蘭克福今季喺聯賽戰績麻麻，以巴斯杜斯為首嘅鋒線表現時好時壞，不過呢支老牌球隊近年專攻盃賽，隨時喺德國盃發圍。

法蘭克福之前兩季聯賽都位居中游，停擺前更跌到第12位，表現明顯跌Watt，3名前鋒巴斯杜斯、安達施華及柏辛斯亞水準極為飄忽，3人喺聯賽夾埋先入得16粒，唔叫得上標青，首席射手柏辛斯亞停擺前7仗聯賽全部食白果，喺講求穩定性嘅聯賽，咁嘅表現實在不敢恭維。

專攻盃賽屢有驚喜

不過法福近年喺盃賽演出反而有驚喜，2018年喺德國盃殺入決賽，仲爆冷以3比1擊敗由軒歷基斯率領嘅拜仁封王；上屆參戰歐霸盃亦躋身4強，只係互射12碼輸畀最終盟主車路士。嚟到今季，法福要喺聯賽爭入前列搶得歐洲賽入場券機會渺茫，倒不如另尋出路，佢哋今屆德國盃已經進身4強，若然最終順利封王，就可以德盃盟主身份出戰下屆歐霸盃，聯賽重開後球隊取向係點，絕對要留意。

講開德國盃，德國足總日前宣布兩場4強賽事拜仁主場對法蘭克福、及沙貝魯根主場對利華古遜，落實喺6月9同10日舉行，而決賽則會喺7月4日於柏林奧林匹克球場上演。

不來梅護級水深火熱

護級形勢方面，老牌球隊雲達不來梅可謂水深火熱之中，依家喺聯賽排緊尾2，唔單止落後尾3嘅杜塞爾多夫4分，更同「安全區」第15位嘅緬恩斯有8分距離，就算手握打少1場「優勢」，但以其停擺前6仗聯賽輸5場嘅頹勢，若果再唔爭氣，呢支2004年雙料冠軍真係降班都似。

查實不來梅近幾季都係護級為主，佢哋最大問題係鋒力疲弱，24輪聯賽入得27粒，仲衰過榜尾柏達邦，42歲嘅「Pizza佬」比沙路，雖然不斷刷新德甲最老入波及上陣球員紀錄，可惜今季仲未開齋，充其量只係精神領袖，季中回巢嘅中鋒戴菲沙爾基亦冇料到，加上失波數字屬德甲最多（55球），真正攻不銳守不穩，想避免自1980至81年度球季後再次降班，真係要加多幾錢肉緊。

奧格斯堡換帥求振作

至於位居第14位嘅奧格斯堡，暫以5分領先尾3嘅杜塞爾多夫，都有一定壓力。儘管佢哋坐擁瑞士老將列治史迪拿、英格蘭「牛津仔」列斯奧斯福特及冰島國腳艾費特芬保加臣，可惜停擺前9場聯賽輸咗7仗，就算射手尼達列治拿攻入11球兼交出6個助攻，亦獨力難支。奧軍喺停擺期間怒炒主帥舒密特，委任前利華古遜教頭靴列治接掌，希望逃出生天。