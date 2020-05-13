意甲復賽有阻滯　衞生部：1人中招都唔開

韓職開戰，多媒體分析焦點賽事，即上《彩報》：

意甲復賽有阻滯，意大利衞生部警告，任何球隊只要有人「中招」，都要暫停比賽；而外媒報道指早前費倫的六個陽性個案，後衞馬田卡沙利斯是其中一個。

意甲球隊已經陸續展開個人復操，並正計劃復賽時間表，但意大利衞生部秘書處森柏（Sandra Zampa）表示：「亳無疑問，球會內只要有人呈陽性，一切都要暫停。」

「因為要隔離，整個球季都可能要停。如果唔停止，病毒就會繼續蔓延，愛足球嘅人都要關愛球圈嘅人。」森柏的態度甚為強硬，並表示體育部長可作決定，但據悉會在未來一周作評估，當中包括意乙嘅賽事。

早前費倫公布隊中有六人「中招」染上新冠肺炎，據烏拉圭及西班牙多間傳媒報道指，費倫天拿後衞馬田卡沙利斯是其中一人，其檢測結果呈陽性。

消息指該隊六人當中有三位是球員，但一直沒有透露名字，而今日烏拉圭、智利及西班牙《每日體育報》都相繼披露，33歲的馬田卡沙利斯是其中一人，但目前沒有出現任何病徵。據悉，馬田卡沙利斯與另兩名球員已被隔離，並再次接受檢測，球會表示要檢測結果轉為陰性，他們才可復操。

據費倫總監巴龍表示確診者都在康復當中：「我哋六個確診者已有一人嘅覆檢結果轉為陰性，而有兩位球員嘅第一次覆檢初步結果呈陰性，目前再等待第二次的檢測結果。」