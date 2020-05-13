尷尬到暈！曼聯孖寶變過街老鼠

韓職開戰，多媒體分析焦點賽事，即上《彩報》：

英國政府日前宣布由6月開始，體育賽事可以重開之後，曼聯球員急不及待各自復操，2位後衞雲比沙卡同科素文沙約埋一齊去1間私立學校操練，但佢哋並冇事先申請，結果被職員趕走，堂堂英超球星搞到變「過街老鼠」，真係尷尬。

根據英國《太陽報》爆料，雲比沙卡同科素文沙喺周一(11日)去到位於柴郡嘅聖岩布斯學院嘅球場操練，兩人「Full Gear」着埋專門訓練儀器背心，紀錄操練數據，同平時喺球隊練波一樣。

當2人練得興高采烈嘅時候，有學校職員入到球場阻止，話佢哋並未獲批准入場使用學校設施，即使係英超球員都冇面畀，結果2人只能離開，認真尷尬。

雖然英國政府已放寬防疫措施，容許國民可以同非家庭成員一齊去室外，但呢項新措施要周三(13日)先至生效，換言之雲比沙卡同科素文沙已「偷步」，仲要擅闖學校，衰夠兩樣嘢。

相比之下，另1位曼聯球員恩哈路就守規矩好多，自己去公園訓練，期間有球迷上前要求簽名，佢都按照社交距離，逐個慢慢簽。由於曼聯仲未肯買斷恩哈路，佢5月31日借用期屆滿之後，好可能又要重返上海申花。