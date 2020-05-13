中超　戴偉浚終於得償所望？

效力過狼隊U23，曾在2018年入選香港隊初選名單，但其後稱傷退隊的20歲華裔中場戴偉浚，據聞已加盟將遞補踢中超的深圳佳兆業，更被球隊助教馬達洛尼指，有潛力成為中國國家隊未來希望。

戴偉浚在香港出生，曾受訓於東方龍獅及傑志青年軍。11歲隨家人移民英國，因而持有特區和英國兩本護照。他之後效力過英甲貝利、牛津聯、荷乙烏德勒支青年軍，去年加盟狼隊U23，僅曾在低級別賽事上陣。2018年，香港隊徵召戴偉浚入隊，其後他稱傷退隊，惟被發現赴荷蘭參加中國奧運隊試訓，被香港球圈批評其「拒召」，更有球迷呼其名為「猶戴」。

近年，戴事業發展未見突出，但其擁有特區護照的身份，助他獲得內地球會的關注。據了解，戴偉浚早於2月隨深圳佳兆業海外集訓，主帥鄧納東尼決定簽入該位華裔球員，而他更在日前深圳賽和廣州恒大4比4的友賽中攻入1球，似乎已盡得教練歡心。礙於其首次球員註冊機構是英格蘭足總，並不符合中國足協「港澳台」內援球員的首次註冊條件，但鑑於上季足協已為河南建業的中華台北球員周定洋開先例，估計深圳隊會有特別方法為他完成轉會手續。

正當戴偉浚的球員註冊身份仍然未明之際，內地足壇已積極向他伸出橄欖枝，遊說他代表中國隊。據內媒5月轉述深圳隊助教馬達洛尼的說話，他認為戴偉浚「會成為中國足球未來的希望」及「具有進入中國國家隊的實力」。不過戴偉浚即使具實力，也可能面臨國籍問題上的阻礙，因為中國政府並不承認雙重國籍，未知假如他欲入選中國隊，應否先捨棄其英國護照。無論如何，目前較為明朗化的是，鑑於中超天津天海宣布退出，上屆位處尾二降班的深圳佳兆業，可能因此獲挽留，這將間接讓戴偉浚有望一圓其「中超夢」。