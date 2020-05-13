土耳其球員殺病兒：我從來唔愛佢！

新冠肺炎疫情下再出現家庭倫理慘案！現時效力土耳其低組別球隊Bursa Yildirim Spor的托克達斯(Cevher Toktas)，在出現肺炎症狀的5歲仔仔Kasim入院治療期間，用枕頭將後者焗死，事後更一度詭稱兒子是因為不敵病魔而死，這位32歲球員在事發11日後到警察自首，更道出令人髮指的行兇動機。

上月23日，托克達斯的細仔因發燒及出現呼吸困難症狀，被送入土耳其北部布爾薩一間兒童醫院，而托克達斯自己亦被要求在院内和兒子一併隔離，期間就發生今次慘案，兒子隨後被送入深切治療部搶救，不過最終未能逃過死神魔爪，由於呼吸困難屬新冠肺炎患者出現的典型症狀，當時Kasim的死因沒有引起院方懷疑。

然而11日後，托克達斯就去到警署自首，將自己殺兒經過全盤托出：「我喺仔仔瞓覺期間，用枕頭蒙蓋佢頭部長達15分鐘，期間冇拎起過枕頭。佢停止掙扎後，我就嗌咗醫生嚟，借機洗脫大家對我嘅懷疑。」托克達亦解釋自己殺死細仔的動機：「由一開始我就冇愛過佢，從來唔想佢出世，呢嗰係我行兇嘅唯一原因。」他補充自己並沒有精神問題。

這位曾經效力土超的土耳其後衞，已被當局落案起訴謀殺罪，一旦罪成，將面臨終身監禁，為調查案件，執法部門亦將Kasim已入土的遺體挖出，重新進行驗屍。