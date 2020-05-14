前巴塞中場晒攬女床照：你哋唔恨得咁多

韓職開戰，多媒體分析焦點賽事，即上《彩報》：

曾經效力巴塞隆拿嘅莊拿芬杜斯山度士「派福利」益街坊，竟然將自己同女模特兒Amanda Trivizas嘅「赤裸床照」放上社交網，仲一臉得意洋洋，似係想話自己豔福無邊。不過，Amanda Trivizas就慘啦，因為佢走光露點，已經畀全世界睇到晒。

從相片中睇到莊拿芬杜斯山度士攬住Amanda Trivizas，女方錫緊莊拿芬杜斯山度士肩膀，呢位30歲墨西哥國腳自拍，並放上Instagram，雖然唔係全身相片，但仍然影到Amanda露咗1點。

「床照」出街之後，立即被網民瘋傳，有人羨慕莊拿芬杜斯山度士太有艷福，亦有人指佢唔尊重女性。

莊拿芬杜斯山度士同哥哥杜斯山度士都係巴塞青訓產品，亦曾於洛杉磯銀河做隊友，但杜斯山度士已轉投CF阿美利加，莊拿芬仍然效力洛杉磯銀河。由於美職暫停，可能莊拿芬杜斯山度士居家太悶，忍唔住要同全世界分享「好嘢」。

至於Amanda Trivizas係美國模特兒，擁有希臘、德國及拉丁美洲血統，佢前男友係美國職業撲克玩家兼演員Dan Bilzerian。

Amanda嘅Instagram有超過83萬追隨者，亦經常上載性感相片到社交網，但今次被莊拿芬杜斯山度士出賣，露點相都出咗街。