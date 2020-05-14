哈化柏林要做班霸　老闆將注資1.5億歐元

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德甲重開前，哈化柏林球迷收到天大喜訊，富豪班主雲賀斯特宣布將向球會注資1億歐元至1.5億歐元，令佢哋成為德甲喺新冠肺炎疫情下最富貴球會！雖然哈化柏林護級仲未真正「上岸」，但已經諗緊喺嚟緊轉會窗大展拳腳，達斯拿、卡利奧斯、謝路美保定等德國球星都盛傳將被哈化柏林收購。

雲賀斯特上年成功購入哈化柏林49.9%股份(德甲50+1股權條例上限)，對上兩個轉會窗都出重金買人，包括盧克巴基奧同比亞迪克等貴價球星，雖然疫情全下全個球壇都呻窮，但雲賀斯特反而宣布會加大投資，佢接受《南德意志報》訪問表示：「我哋已經準備將投資1億歐元或者1.5億歐元，視乎球隊需要，我哋會揀一個合適時間作出行動。」

當拜仁慕尼黑都話因為疫情而要睇緊盤數，轉會市場唔會再出重手之際，雲賀斯特就為自己嘅投資自豪：「我好開心自己嘅加入同貢獻，令哈化柏林成為德甲少數財政健康球隊，至少依家唔需要為疫情而憂心。」哈化柏林喺德甲停擺期間亦行動多多，包括聘請名帥拉巴迪亞執教，又搵名宿列文加入管理層。

據德國傳媒報道，哈化柏林已經制定一份增兵名單，頭號獵物係喺巴黎聖日耳門失寵嘅德國進攻中場達斯拿，球會又同拜仁慕尼黑老將謝路美保定進行接觸，另外仲向利物浦收購門將卡利奧斯，而且當球隊宣布護級成功後，新一批增兵名單亦陸續有嚟。哈化柏林喺德甲重開第1擊，將會於周六晚作客賀芬咸。