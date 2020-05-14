再接再厲！東網eClass提升敏捷度

「東網eClass - 直播互動課堂」今日再度開課！這個由Nike Sports Camps x GMF Sports Academy攜手合作，推出的籃球體適能網上課程，首三課的反應不俗，令學童們能夠安坐家中仍能接受訓練！今午再接再厲繼續開班，針對提升學童們的個人能力、增強速度！

經過第一、二、三課上堂後，擁有USA Basketball Gold Coach license、Nike Sports Camps教練梁宇彬（Stephen Leung）表示會按系統教案，繼續連貫性地加強學員各方面訓練：「上堂同大家做咗爆炸力嘅訓練，今堂就再進一步做持久力。另外，今次課堂希望能夠提升腳部嘅敏捷度、同埋一啲基本持久力嘅訓練。」今午課堂將會由梁宇彬親自上陣，再配合李家偉（ Thomas Li）攜手任教。

今次「東網eClass 」收費$100一堂，而一次過購買6堂更有折扣優惠（$540），同時亦可獲得GMF常規籃球課程電子優惠券$500（適用於新會員申請或課程報名）。為了關顧更多小朋友能夠參與教學，on.cc東網今次亦為本地中小學學童，每周提供約20個免費學習名額，為求學童在「疫境」強身健體之餘，亦可以提升英語水平。

東網eClass：

Nike Sports Camps x GMF Sports Academy

籃球體適能網上課程

日期：2020年5月4日 (一)至6月11日（四）

逢周一及周四

時間：15:00 - 15:30

價錢：$100 (一堂)、$540（六堂）

平台：東網on.cc

對像：6-12歲學童

第四堂

日期：2020年5月14日(四) 15:00

教練：梁宇彬（Stephen Leung）、李家偉（Thomas Li）