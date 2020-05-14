亞協盃 賽期出爐！傑志和富大埔10月尾出擊

亞洲足協（AFC）日前在官方網頁上，更新2020年度「亞協盃」最新賽期和賽制。香港球隊和富大埔及傑志將會出戰的東亞區賽事，由附加賽至分組賽都會採取單循環制，賽事最快在10月21日展開。

原定在2月開始的「亞協盃」東亞區賽事，受新冠肺炎疫情影響，被迫推遲至4月舉行。惟當時疫情未見緩和，AFC索性將今屆賽事押後至另行通知。繼AFC秘書長Windsor John早前透露「亞協盃」賽事有望在8月後重啟後，會方日前在官方網站正式發布賽事的最新賽期及賽制。據資料顯示，整個「亞協盃」賽事最快在9月15日至16日重啟，並由東南亞及中亞區賽事「打頭陣」。

而香港代表球隊和富大埔和傑志出戰的東亞區賽事，則有望9月尾開展，由中華台北球隊高市台鐵對蒙古球隊烏蘭巴托城的外圍賽，將會在9月30日進行，並以「一場過」形式分勝負，勝方將會在10月21日的單場附加賽與傑志爭奪I組席位。而分組賽則會在附加賽短短8日後開打，由於資料上顯示賽期由10月29橫跨至11月4日，估計小組賽將會採取賽會制形式，即4支球隊集合一個地點，相互對賽一場以爭奪一個出線席位。假若有香港球隊出線，會直接進身區制附加賽，與東南亞、中亞、南亞選手爭決賽入場券，最後在12月12日與西亞球隊競逐冠軍。

「亞協盃」東亞區最新賽期

9月30日 外圍賽（高市台鐵Vs烏蘭巴托城）

10月21日 附加賽（傑志Vs外圍賽勝方）

10月29-11月4日 I組分組賽（賽會制）

11月24-25日 區制附加準決賽

12月1或2日 區制附加決賽

12月12日 總決賽

*以上全部採取「一場過」