亞協盃　賽期流出！傑志和富大埔或10月出擊

亞洲足協（AFC）日前官方網頁上，一度流出2020年度「亞協盃」最新賽期和賽制，當中包含香港球隊和富大埔及傑志出戰的東亞區的賽事安排，日程提及傑志最快在10月21日出戰亞協盃東亞區附加賽，然而今日(14日)官網再度更新的最新版本文件中，就刪除了相關消息。

原定在2月開始的「亞協盃」東亞區賽事，受新冠肺炎疫情影響，被迫推遲至4月舉行。惟當時疫情未見緩和，AFC索性將今屆賽事押後至另行通知。繼AFC秘書長Windsor John早前透露「亞協盃」賽事有望在8月後重啟後，會方日前在官方網站，一度傳出賽事的最新賽期及賽制。

據被刪除的資料顯示，所有淘汰賽將以「一場過」單循環形式分勝負，中華台北球隊高市台電對蒙古球隊烏蘭巴托城的東亞區外圍賽，原定2月5日舉行，就延至9月30日開打，勝方將於10月21日以單場附加賽與傑志爭奪I組席位。

而I組賽事則會在附加賽完成後緊接開打，據資料顯示，分組賽賽期由10月29橫跨至11月4日，將由雙循環改為單循環形式進行，而比賽地點方面，AFC則沒有透露是否會由參賽隊伍作為東道主，抑或在中立場舉行，至於I組首名出線的隊伍，會直接進身跨區4強賽，與東南亞、中亞、南亞選手爭決賽入場券，最後在12月12日與西亞球隊競逐冠軍。