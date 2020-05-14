F1　列卡度加盟麥拿侖 沙恩斯做法拉利車手

早前維度爾表明將會離開法拉利之後，引發F1車手轉會骨牌效應，麥拿侖車隊今日(14日)就宣佈澳洲車手列卡度將會頂替沙恩斯位置，由2021年賽季起成為球隊車手。沙恩斯的去向亦塵埃落定，法拉利同日亦緊接官宣和這位西班牙車手簽約，下季將接替維度爾的位置。

列卡度2019年由紅牛轉投雷諾前，曾無限接近成為麥拿倫車手，其後這位澳洲人為雷諾贏得2次分站冠軍。列卡度於個人社交平台上，不忘感謝雷諾車隊：「好感激我喺雷諾車隊嘅時光。不過今季賽事未完成，我等唔切想盡快返到賽道，同車隊完成今季賽事。」現時采用雷諾引擎的麥拿侖，於2021賽季將改用平治引擎，此決定亦成為誘使列卡度加盟的一大原因。

至於日前表示將與維度爾分道揚鑣的法拉利，亦宣佈和現時效力雷諾車隊的沙恩斯簽約2年，這位25歲西班牙車手，將於2021賽季和22歲的勒卡歷成為隊友，組成法拉利近50年來最年輕車手組合。過去2季駕駛麥拿侖戰車作賽的沙恩斯，於個人社交平台上載影片向麥拿倫感道謝：「可以成為麥拿侖歷史中嘅一員，我感到好榮幸，期望來季可以同你哋於賽車場上較量。」沙恩斯亦對即將能夠駕駛法拉利戰車表示期待。