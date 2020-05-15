集多媒體分析、最強資料庫及第一手資訊於一身，即上《彩報》：

曼聯斟介多蒙特前鋒查頓辛祖一事，隨着疫情肆虐轉為低調，其身價企硬8000萬鎊成為障礙，英國傳媒報道，一旦斟介失敗，曼聯就會啟動Plan B，轉斟史浩克04新星拉比馬頓度，此子係傑斯愛徒，曼聯可放心買。

英格蘭新人王查頓辛祖是歐洲各隊目標，除咗曼聯，利物浦同車路士都係有力競爭者，對曼聯最不利因素是未能確定來季歐聯資格，令查頓辛祖卻步，而多蒙特為查頓辛祖轉會費定為不低於8000萬鎊，在疫情下這個價錢肯定高，令曼聯未能做決定。

英國《曼徹斯特晚報》報道，一旦曼聯斟介查頓辛祖失敗，將會啟動Plan B，轉斟史浩克04翼鋒拉比馬頓度，此子年僅19歲，同查頓辛祖一樣出身於曼城青年隊，2018年底獲傑斯提拔加入威爾斯國家隊並獲派上陣，今季在史浩克04上陣14場入1球。

雖然馬頓度名氣不及辛祖，但曼聯購買風險亦較低，相等於上季簽入史雲斯翼鋒丹尼爾占士，唔使驚入錯貨。此外，蘇斯克查亦與英冠伯明翰中場祖迪比寧咸有默契，隨時可以簽入呢位16歲小將。