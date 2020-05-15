韓職逆襲向中超挖角　全北舊將最搶手

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由於中超球會天津天海突然解散，轉會窗下個月重開嘅韓職，可能調轉頭向中超挖角，當中天海嘅前全北汽車主將李安納度（Leonardo Rodrigues Pereira）、26歲前FC慶南後衞宋株熏，都成為搶手貨！

過去幾年，中超球會經常以高薪撬走韓職聯賽球星，估唔到天津天海呢次爛尾執笠，就畀到韓職球會一次逆襲好機會。因為韓職喺6月25日至7月22日會重啟轉會窗，各隊經過季初幾場波觀察，肯定都會諗計增兵，查實唔少球會踢完第一周，已經催逼聯賽會盡早決定延長或推後轉會窗展開時間，事關好多韓職球隊未用盡外援名額，歐洲又受疫情衝擊停擺，各大聯賽好多球員延期至7月先約滿，延長或推後轉會窗，可以方便佢哋斟介，甚至趁低吸納新兵強化人腳。

有韓職官員馬上出嚟就呢件事解釋，話「直到最近，所有注意力都集中喺聯賽開幕，因此轉會窗一事未有提出討論」，言下之意就係會盡力配合。

巴西神鋒捧過亞冠盃

依家中超天津天海自爆，韓職一啲球隊都蠢蠢欲動，因為李安納度、宋株熏都屬於舊人，有辦你睇，唔怕入錯貨。其中李安納度嘅動向最受關注，呢位33歲巴西翼鋒，喺2012年至2016年效力過全北汽車，上陣160場入40球，期間贏過2014、2015年韓職冠軍，更加係「綠軍」捧走2016年亞冠盃嘅功臣，而且兩度入選韓職年度最佳陣容（2013、2016年），對韓國足球熟到爛，簽到就一定啱用。

其實韓職今年同日職一樣，設立咗東南亞外援制度，容許喺3個外援、1名亞援之外加多一個。但係以往兩三年，例如越南國腳阮公鳳外流韓國都唔太成功，所以韓職球隊對於利用呢個東南亞外援名額，多數抱住觀望態度。