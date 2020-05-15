IOC揹東奧追加費　日本網民：取消算啦

東京奧運延期造成額外龐大費用，國際奧委會（IOC）與東京奧組委一直為那方負責承擔此巨款未能達成協議，周四終於有決定，IOC主席湯馬士巴治在執委會上透露國際奧委會將承擔8億美元的額外費用；至於有建議「沒有疫苗就取消東京奧運」，巴治不認同並強調目前就要全力做好準備。

IOC就東京奧運延期的額外費用終於表態，這也是他們首次公開表示會承擔額外成本，巴治表示IOC準備了一個8億美元的「信封」，主要分為兩部份，其中6.5億美元是作為東奧推遲所造成的額外賽事組織費用，而另外1.5億美元將為各國際單項組織及各奧委會等，作支援及協助。

早前有醫學專家認為如果未有新冠肺炎的疫苗，舉辦明年奧運是不實際，更認為要取消這四年一度的盛事，但巴治強烈拒絕：「我們目前全力以赴，爭取在2021年舉辦成功的東京奧運會，並為所有參與的運動員及工作者提供一個安全環境，距離推遲開幕還有一年零兩個月的時間，我們不應助長傳聞流言亂飛。」

即使奧委會同意承擔8億美元的追加使費，日本方面對此極大關注，日媒大肆報道，有日本網友都紛紛表達意見：「大部份追加費都是日本承擔，如果負擔太多，應該盡早向IOC表態停辦。」亦有網民話索性取消，免得再花錢：「都是取消算罷，如果全世界人來到奧運，又產生疫情，日本會被讉責，仲要在醫療及經濟上花錢，為奧運會花這麼多錢完全冇必要。」

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！