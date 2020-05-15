專欄輪住嚟　鄭禮騫同中學同學拍住上

今次再同大家講吓一位退役球員嘅近況，佢就係前南華中鋒、上季有份幫愉園喺港甲封王嘅（Michael）鄭禮騫。

由於要寫專欄嘅關係，所以每日定時定候都會掃吓facebook，睇吓啲球圈新知舊與嘅近況，或者有咩得意嘢可以做題材。咁啱畀我睇到啱啱做咗老竇冇幾耐嘅Michael，出咗個Post，相中同佢合照嘅人熟口熟面，睇真啲，原來係今季效力理文嘅門將李瀚灝嚟。睇埋內文，佢哋唔係去踢波，而係去送保單，一如打畀佢傾吓先！

「喂，邊位？」「我係你結婚冇請我飲嗰個『大頭』呀！」「『大頭』唔好玩我啦，唔好嬲啦！扛畀我有咩事呀？」「嬲都要寫稿！乜『阿灝』依家同你一齊做『理財策劃顧問』咩？」「係呀！佢上年9月已經考咗啲牌，不過因為球季踢緊，佢一路未開始做。咁啱呢排疫情球季停咗，佢咪借啲意開始試吓做囉。做落佢都覺得啱自己做，我哋依家成日一齊出動，一齊喺公司上堂學嘢，就好似以前一齊返中學嗰陣咁。」聽Michael講，唔止佢同「阿灝」係中學同學，連佢嘅阿頭「Kolay」都係新界鄉議局大埔區中學嘅學生，所以依家合作喺嚟，都好有默契。

其實Michael呢幾年都好大轉變，依家係人哋嘅老公同老竇，做嘢就要醒目啲、謹慎啲啦！「知道啦『大頭』，依家好努力咁去做嘢，希望可以畀到屋企人好啲嘅生活。雖然我唔係做咗好耐，但係都有啲成績，希望可以愈做愈好啦！」Michael仲好認真咁話，好彩佢之前對啲隊友係咁，所以喺佢做咗「理財策劃顧問」之後，好似「阿輝」（即葉鴻輝）、「陳7」（即陳肇麒）同「儍邦」（即梁振邦）都用行動撐佢，所以佢會好畀心機去做，唔會要班兄弟失望！

好啦！見你咁生性唔再嬲你啦！記得第時再擺酒（生第二個嘅滿月酒）請番我喇喎！

大頭