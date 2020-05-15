戰鬥民族堅勇　俄超官宣6．21復賽

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雖然俄羅斯疫情嚴峻，但佢哋依然心口掛個勇字，周五（15日）官方宣布，俄超會喺6月21日重開，堅勇呀。

俄羅斯目前係全球新冠肺炎確診第三多嘅國家，大約25萬人中招，不過俄羅斯足總冇有怕，並且官宣俄超餘下輪聯賽，將會喺6月21日至7月22日內完成，包括4輪喺周中舉行，全部都會閉門作賽，每場波每隊都可以換5個球員。除此之外，升降班附加賽亦會取消，包尾兩隊會直接降班，而俄甲頭兩名會獲得升班資格，至於俄盃決賽亦定喺7月25日進行。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.比甲：暫定腰斬，待開會投票表決

2.德甲、德乙：落實5月16日重開

3.葡超：計劃6月4日重開

4.英冠、英甲、英乙、蘇超：計劃6月6日至8日重開，但蘇超前景未明

5.美職：暫停至6月8日

6.英超：計劃6月12日重開

7.西甲、西乙：計劃6月12日或19日復賽

8.瑞超：6月14日開咧

9.意甲：計劃6月13日復賽

10.挪超：計劃6月16日開咧

11.俄超：宣布6月21日重開

12.日職、日乙、日聯盃：或7月重開

13.亞冠盃：暫定7月重開

14.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

15.巴甲：延遲開咧

16.墨超：暫停至另行通知，未來6季取消降班

17.智甲：暫停至另行通知

18.澳職：暫停至另行通知

19.巴省聯：暫停至另行通知

20.中冠盃：暫停至另行通知

21.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

22.法甲、法乙：宣布腰斬，巴黎聖日耳門及羅連安特分獲法甲及法乙冠軍

23.法足盃、法聯盃決賽：9月前不會重開，待開會商討

24.荷甲、荷乙：暫定腰斬，不設冠軍及升降班

25.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實

26.歐國盃：延至明年6月11日舉行

27.美洲盃：延至明年6月11日舉行