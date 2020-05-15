疫境中堅持足球夢　港女足新勢力Sneha

「唔記得上一次嚟呢度係幾時！」跑馬地遊樂場屬女子甲組聯賽常用比賽場地之一，過去被「鬥波」人士逼爆的場面，如今不復存在，留下空蕩蕩的綠茵場，以及環繞球場四周的圍欄，膠帶纏繞着光禿禿的門柱被風吹起，對香港女足代表，效力公民的林永嫺（Sneha）來說，這光境既熟悉又陌生。然而，在球賽全面被叫停的日子裏重遊舊地，這位16歲女孩堅持足球熱情沒有絲毫退卻。

■圖、文：林卓臻

今年三月份出戰「女子土耳其盃」，Sneha首披「大港腳」戰衣即取得入球，成為一時佳話（見另文），可惜新冠疫情突然來襲，令本地女子足球賽事自二月開始停擺，最終更落下被腰斬的下場，正就讀中三的Sneha，先後要與球隊和校園生活暫別，這一別就是幾個月。今季被調上公民一隊的Sneha，本來有機會首次和球隊競逐甲組聯賽，對於未能完成賽季，只能直呼可惜：「我哋開季以嚟咁努力，贏咗咁多場波，結果發現聯賽就此取消，真係好嬲啊！」

Sneha自迷上足球，已展現非凡潛質，多年來獲召入香港女足不同梯隊，過去更多次出國參與訓練營。去年暑假，小妮子就曾飛赴西班牙，旅居巴塞隆拿1個月與當地球隊交流，獲得與西甲球隊愛斯賓奴青年梯隊跟操的機會：「『Tiki-Taka』嘅踢法好注重用波，同失波後逼搶，我好鍾意。」回顧起和當地球隊切磋對抗時的經歷，Sneha興奮之情表露無遺：「由西班牙回港後，大家都覺得我踢得快咗。」

地中海海旁的陽光沙灘，和魯營球場的磅礴氣勢固然令人難忘，但西班牙當地獨特的球風，卻最令剛度過16歲生日的Sneha回味：「我想成為職業球員，成為世上最佳，夢想有朝一日能為巴塞隆拿效力。」

回到現實，如今球場尚未解封，難免令日常訓練受影響，Sneha亦害怕自己在西班牙練就的一身本領，會因此武功全失，但和不少本地女足運動員的倔強性格一樣，Sneha並沒有就此停下腳步，在家附近的空曠地方作個人訓練成為新日常，只為不讓比賽狀態白白流失，顯然，這位視足球如寶的小妮子，已經急不及待想回歸球場。

小時候曾經對網球更熱衷的Sneha，受家中長輩影響，轉而對足球萌生興趣：「爸爸和細佬經常喺屋企睇波，見到球員可以帶着皮球做出不可思議嘅動作，令我覺得好神奇。」和大部分香港本地足球小將一樣，這位尼泊爾裔小女生從小在街場喊着「跟隊」長大，小學時期Sneha的足球天賦被校內老師所發掘，成為校隊一員，自此與足球結下不解之緣：「足球是我的全部，我單純地喜歡這項運動，希望這輩子都繼續可以踢足球，向最高水平發展。」

【林永嫺檔案】

Sneha Limbu

年齡：16歲

位置：影子前鋒、進攻中場

現效力球隊：公民

港隊上陣次數(入球)：3(1)

足球偶像：尼馬

射破羅馬尼亞唔慶祝

「認識差距先係收穫」

今年年初，香港女足定下「進軍2030年女子亞洲盃決賽周」的目標，因此在三月舉行的「女子土耳其盃」期間，特意徵召一班「小妹妹」，從中發掘潛力新秀，Sneha自然也身在其中。

當時世界排名74的香港，首戰即對上高出31名的羅馬尼亞，對初次啼聲的Sneha來說賽前難免緊張：「對手身形更高、更強壯，一開始好驚會畀佢哋撞飛，踢唔出自己嘅水準。」開場哨一響，踏上場的Sneha很快將緊張感拋諸腦後，她迅速成為港隊場上的亮點。

最搶鏡一刻，莫過於在落後情況下，右腳轟破對手羅馬尼亞大門，為港隊取得於土耳其盃3場賽事中的唯一入球。升上港隊一隊「地標戰」就有所斬獲，本應值得慶祝，但入球後Sneha抑壓着興奮的情緒，背後是一份對不斷自我提升的追求：「入球來得太突然，我都未準備好。可以入到波係開心，不過幫唔到港隊贏波，慶祝嘅意義唔大。」比起入球一刻的喜悅，Sneha坦言於比賽中有更大收穫：「認識到自己同對手喺實力上嘅差距。」