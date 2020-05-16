德乙今晚重開，《東網》直播老牌球會波琴主場迎戰「4哥」海登咸。波琴只領先尾3嘅韋恩3分，要護級不容有失，佢哋向來穩陣行先，停擺前4場聯賽全部半場與對手打和，既然有得玩即場投注，開波前先揀半場和，睇定啲臨場捧埋波琴「下一隊入球」。（on.cc東網周六晚7時直播）

波琴今季開咧頭5場只得2和3負，匆匆炒咗教練杜特，改由球隊名宿湯馬士雷斯執教，之後12場聯賽只輸2場，排名一度攀升至11位，可惜及後走勢又回落，好彩佢哋停擺前表現已經穩定落嚟，曾經擊敗特雷斯登、打和辛特侯遜及達斯泰特，即使對住「2哥」史特加，都頂到80分鐘先失守僅輸1粒。

波琴喺呢4場賽事全部同對手半場打和，當中3仗半場波膽為0比0，踢法相當穩陣。再者波琴現時只領先尾3嘅韋恩3分，護級大前提下1分都不能少，經歷停擺後，估計教練湯馬士雷斯會延續保守戰術，先守半場再伺機而行。

海登咸作客唔敢亂嚟

海登咸今季表現唔曳，依家以41分排第4，與次席史特加只差4分，仍有機會取得前2名嘅直接升班資格，不過佢哋面對波琴往績一般，只得4勝2和5負，加上停擺咁耐球員狀態未必操起，作客更加唔敢輕舉妄動，睇番海軍今季25場聯賽，亦有14場開半場和，不妨再追。值得留意嘅，係波琴近3次主場對海登咸，全部先開紀錄，既然有直播大家大可睇住嚟玩，易邊後再追波琴「下一隊入球」，分分鐘有驚喜。