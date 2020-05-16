【今日睇波指南】德甲重開免費睇夏蘭特

集多媒體分析、最強資料庫及第一手資訊於一身，即上《彩報》：

今日焦點梗係德甲重開，仲上演至激魯爾區打吡，由多蒙特主場迎戰史浩克04。

多蒙特依家排緊第2，超人氣新星艾寧夏蘭特加盟後，8場聯賽入9粒，進攻火力有增無減。不過兩大防中韋素同安利簡恩，都有傷在身未必出得，連同後衞薩加度未好番，防線確係牙煙。

史浩克近4次作客多蒙特，有3次開4球或以上，鬥攻格局實多波入，3.5球嘅大盤咪錯過。

法達斯維

直播表

周六1:00pm 韓職 尚州尚武 Vs FC江原 無綫 myTV SUPER

周六3:30pm 韓職 FC大邱 Vs 浦項制鐵 無綫 myTV SUPER

周六6:00pm 韓職 釜山偶像 Vs 全北汽車 無綫 myTV SUPER

周六7:00pm 德乙 波琴 Vs 海登咸 on.cc 東網

周六7:00pm 德乙 雷根斯堡 Vs 基爾 無綫 myTV SUPER

周六7:00pm 德乙 卡爾斯魯厄 Vs 達斯泰特 無綫 myTV SUPER

周六9:30pm 德甲 多蒙特 Vs 史浩克04 無綫 85台、Now 671、Fox +；有線652、612台

周六9:30pm 德甲 RB萊比錫 Vs 弗賴堡 Now 672、Fox +；有線653、613台

周六9:30pm 德甲 奧格斯堡 Vs 禾夫斯堡 Now Fox +

周六9:30pm 德甲 杜塞爾多夫 Vs 柏達邦 Now Fox +

周六9:30pm 德甲 賀芬咸 Vs 哈化柏林 Now Fox +

周日0:30am 德甲 法蘭克福 Vs 慕遜加柏 Now 671、Fox +；有線652、612台