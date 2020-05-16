慶尚道內鬥均勢波　浦項大邱半場講和

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周六韓職聯賽，FC大邱主場火拚浦項制鐵。FC大邱首戰只能夠0比0悶和仁川聯，貫徹上季以守代攻嘅保守風格；浦項制鐵上場贏波只因對手實力太弱，今場作客料會穩守為先。兩軍過去6次「慶尚道打吡」交鋒5次半場未分勝負，今場首選「半場和」。（myTV Super周六下午3時30分直播）

FC大邱踢法向來守強攻弱，上季38場只失37球，僅次於冠軍全北汽車排韓職第2，但全季亦只入46球，係前6名爭標組入面入波最少嗰隊；從首仗作客悶和弱旅仁川聯所見，FC大邱今季踢法未有太大改變，鋒將施仙夏費蘭度被對手重點凍結，馬上進攻乏力，38歲老將丹恩奴域後備上陣前，基本上連射門機會都欠奉，今仗就算主場出擊，相信仍會以一貫穩守踢法同對手周旋。

正選雙閘入伍浦項頭痛

浦項制鐵上場憑兩名外援伊祖辛高及柏路斯域各建一功，主場輕取升班球隊釜山偶像，不過今次對手為上季聯賽排第5、只比自己少1分及低1位嘅FC大邱，論實力旗鼓相當，何況攻擊主力宋敏圭上仗受傷拐住離場，目前傷勢未明，雙閘金容奐、沈相旼一星期後就要入伍當兵，可能踢唔足，要試用其他後備，相信浦項作客亦唔敢輕舉妄動。

唔好忘記，浦項上季4戰FC大邱一球都入唔到，翻查近6次交手成績，雙方各贏2次，其餘2次打和，當中有5次開出半場和，相信今仗一時三刻亦難以分出勝負，再追半場和好路。