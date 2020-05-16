德甲回歸爆魯爾區打吡

停擺咗兩個月嘅德甲，今晚終於回歸喇，仲立即爆發重頭戲兼至激魯爾區打吡，「2哥」多蒙特喺主場火併死敵史浩克04。正所謂仇人見面分外眼紅，唔理對方排名差幾多位，佢哋每次碰頭都踢到飛沙走石，多蒙特係今季德甲主場王，以艾寧夏蘭特、查頓辛祖為首嘅鋒線火力全開，不過史浩克每逢打吡戰特醒，勝負難料之下，不如轉玩3.5球嘅入球大。(無綫85台、Now 671、有線652及612台周六晚9時30分直播)

季初表現飄忽嘅多蒙特，轉捩點正係歇冬期間簽入挪威箭頭艾寧夏蘭特，佢不愧為多間大會爭搶嘅超人氣新星，8次聯賽披甲就轟9球，更加全面激活杜根夏薩特、查頓辛祖及祖利安白蘭特等前線隊友，查頓辛祖以14粒兼交出16個助攻嘅戰績，成為今季5大聯賽中，製造入波第2多嘅球員，僅次於巴塞球王美斯。主帥法夫爾呢招以攻代守，協助多蒙特停擺前8場聯賽豪取7勝1負，更狂轟27球，升番上2哥位。

除此之外，「蜜蜂兵團」亦係德甲主場王，今季聯賽12次主場出擊，取得9勝3和未輸過。但要留意，佢哋依家傷兵滿營，隊長馬高列奧斯、韋素、安利簡恩、薩加度仍未好番，後3人若果缺陣，對防守影響極大。同時多蒙特嚟到同拜仁爭冠軍重要時刻，球會特別搵咗心理專家拉奧斯同球員做輔導。呢位專家其實係2002年多蒙特攞德甲冠軍嘅功臣之一，不過當時只係大後備門將，因此大把時間讀書，結果修讀心理學畢業，搵佢輔助多蒙特球員啱晒啦！

至於「6哥」史浩克04，竟喺停擺前7場聯賽未贏過，不過突如其來嘅疫情，畀到佢哋喘息機會，而對於「礦工」嚟講，每季最唔輸得嘅兩場波，就係魯爾區打吡，因此今場一定分外搏命。雙方近8次交手，「礦工」錄得2勝5和僅1敗，戰意爆燈，而且中場主力蘇奧沙達及時好番，陣容復整，更加唔會坐以待斃，藉打吡戰打場翻身波。翻查紀錄，多蒙特近4次喺主場出戰打吡，其中3場開4球或以上，包括近兩次合共炮製14個士哥，堅係誇張，大家都唔想喺打吡失威，預計會繼續鬥攻，再演入球騷機會高唱入雲。