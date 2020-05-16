德甲復賽大解構！捕捉5個贏錢機會

周六(16日)晚德甲重開，好戲連場，除咗「魯爾區打吡」多蒙特主場對史浩克04之外，仲有5場波可以玩兩手。

「3哥」RB萊比錫主場迎戰弗賴堡。迪姆華拿於今季聯賽攻入21球，僅次拜仁箭頭羅拔利雲度夫斯基，排射手榜第2位，配合少帥拿高斯文嘅主攻打法，萊比錫以62球成為全德甲第3大火力球隊，鋒力不容小覷。向來護級為上嘅弗賴堡現排第8，表現已交足功課，佢哋只落後第6位嘅史浩克1分，甚至有機會爭下屆歐霸入場券，冇壓力下料會放手一搏。兩軍近7次交鋒全開3球或以上，預計今次唔會例外，中位數2.5球大盤值博。（Now 672、有線613及653台周六晚9時30分直播）

另1場，今季神經刀嘅賀芬咸主場鬥哈化柏林。賀芬咸表現時好時壞，今場仲有3大射手貝科迪爾、卡拉馬歷及阿達美恩齊齊因傷缺陣，更加畀唔到球迷信心。哈化柏林富豪班主雲賀斯特剛剛宣布準備「疫」市注資至少1億歐元，足以穩定軍心；哈化喺停擺期間起用名帥拉巴迪亞接掌帥印，呢名54歲教頭之前教過漢堡、史特加及禾夫斯堡，經驗唔需要懷疑；哈化近5場聯賽作客3勝2和未輸過，對住停擺前4場主場聯賽輸3場嘅賀芬咸，客隊可保不敗，要讓球客勝。（Now Fox+周六晚9時30分直播）

此外，護級球隊奧格斯堡主場鬥禾夫斯堡。奧格斯堡喺聯賽停擺期間炒咗教練舒密特，改由靴列治接手，不過呢名前利華古遜教頭日前喺隔離期間，被發現擅自出外買牙膏，事後要公開道歉，而且佢為自己犯錯決定自罰停賽，唔會出席周五操練及周六比賽。禾夫斯堡停擺前6場聯賽3勝3和未輸過，依家排聯賽榜第7位，有力爭奪歐霸盃資格，作客唔會龜縮。奧格斯堡今季12場聯賽主場從未試過0比0，近11場有10次開3球或以上，追2.5球大好路。（Now Fox+周六晚9時30分直播）

另1場護級大戰由尾3嘅杜塞爾多夫主場鬥包尾大幡柏達邦。杜塞爾多夫今場有唔少傷兵缺陣，包括正選門將薩芬史提芬、中場保迪錫及艾法度摩拉利斯；至於今季聯賽射入11球嘅洛雲軒寧斯喺停擺前突然啞火，能否及時回勇亦係主隊搶分關鍵。柏達邦現時落後尾3嘅杜塞爾多夫6分，今場和波都當輸，戰意、決心十足。杜塞爾多夫今季25場聯賽只得5勝，勝出率僅20％，而且對上7場主場僅1勝，閉門作賽冇本錢讓波，捧讓球客勝。（Now Fox+周六晚9時30分直播）

至於尾場大戰，法蘭克福主場硬撼「4哥」慕遜加柏。法蘭克福目前聯賽雖排第12位，不過佢哋向來遇強愈強，現時前5名球隊今季嚟到呢度都要失分，加上對賽往績有優勢，法蘭克福受讓平手、半球，必捧下盤。（Now 671、有線612及652台周日凌晨零時30分直播）

法蘭克福現時聯賽排名12，表現唔算突出，不過佢哋能夠打入歐霸16強及德國盃4強，證明有一定戰鬥力，而且佢哋喺主場迎戰強隊特別醒神，今季聯賽就先後擊敗拜仁慕尼黑、RB萊比錫、利華古遜及打和多蒙特，對住排第4嘅慕遜加柏未驚過。

慕遜加柏上半季表現唔錯，一度進佔聯賽榜首，可惜歇冬後8場聯賽僅得4勝，現已跌出三甲，爭標機會大打折扣。事實上，慕遜加遜個別球員質素平平，只靠整體戰去彌補個人能力不足，踢順境波時可一鼓作氣，但只要狀態及成績下滑，戰鬥力便難以保持，最慘係今場仲有隊長科利安尼奧侯斯坐波監，中場發電機薩卡利亞又因傷提早收咧，失去兩大中場主力可謂雪上加霜。

兩軍近8次交手，法蘭克福喺法定時間之內攞到2勝4和2負，不敗率達75%，而且慕遜加柏今季12場作客聯賽勝出率亦只得5成，殘陣之下冇本錢讓波，法蘭克福下盤好路。

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