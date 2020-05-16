主席欽點！甘美治做拜仁下任隊長

拜仁慕尼黑同隊長紐亞就續約問題，陷入膠着狀態，球會董事會主席路明尼加已失去耐性，透露希望「全能戰士」甘美治做下任隊長，似乎已準備放棄紐亞。

25歲嘅甘美治2015年由RB萊比錫轉投拜仁後，迅速成為主力，呢位德國國腳技術全面，可以勝任右閘、防中，而且助攻力強，今季德甲上陣24場入2球及4次助攻。加上佢以鬥志頑強見稱，具備領袖風範，絕對係新隊長最佳人選。

路明尼加話：「我相信甘美治會成為未來隊長，佢喺球場內外都證明咗自己嘅能力。」甘美治早前同隊友哥列斯卡發起籌款活動，籌到數百萬歐元善款抗疫，又好波又好心，

難怪路明尼加咁欣賞佢。

路明尼加今次欽點甘美治做「隔代隊長」，一方面為球隊搵定新大佬，另一方面又可以向現任隊長門將紐亞施壓，表明球隊冇咗佢，一樣可以順利過度。

紐亞之前要求續約至2025年及有2000萬歐元年薪，但拜仁只考慮新約到2023年，而且唔會畀咁高人工，唔知佢依家會唔會屈服呢？

另外，拜仁慕尼黑同中國短片社交應用程式抖音達成協議，成為中國區合作伙伴，中國球迷可以透過抖音睇拜仁嘅最近動向，拜仁亦可以進一步拓展中國市場吸金。

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