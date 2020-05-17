周日直播雙響炮　漢堡比勒費爾德分途出擊

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今晚《東網》免費直播德乙前列大戰，第5位嘅格雷特霍夫主場火併「3哥」漢堡。兩隊同樣力爭升班，不過漢堡主強客弱，客場勝率偏低，要讓波只因名氣較大，轉捧格雷特霍夫讓球主勝。（on.cc東網周日晚7時30分直播）

今季獲前慕遜加柏教頭赫基掌舵嘅漢堡，重返德甲決心唔使懷疑，佢哋12場主場聯賽取得9勝1和2負，喺德乙僅次於史特加，可惜作客慘不忍睹，13仗作客聯賽贏得3場，單計近11場作客聯賽更只得1勝7和3負，勝率唔夠1成。不過漢堡喺德乙始終係名牌，無論主客都經常要讓波，13仗作客「讓球主客和」全部讓波情況下，贏盤僅得3仗，今場又要讓波不宜沾手。

格雷特霍夫傷疲盡起

格雷特霍夫同樣爭升班，停擺前10場聯賽只輸3仗，包括主場贏過次席史特加，唔講得笑，而且疫情令佢哋多位傷兵可專心休養，大部分都好番晒。格軍依家落後漢堡8分，只要今仗贏波就可拉近距離，梗係會加多幾錢肉緊，主場仲有得受讓，讓球主勝有買趁早。

《東網》另一場免費德乙直播，榜首比勒費爾德主場迎戰奧斯納貝克。比勒費爾德領先2哥史特加6分，形勢大好，而且佢哋對上4場聯賽主場全勝兼冇失波，攻守兼備，主W固然可作重心之選，如果求好分不妨捧埋半場主勝。（on.cc東網周日晚7時30分直播）

比勒費爾德今季聯賽得球及失球數字都係德乙最佳，長期保持上佳狀態。佢哋歇冬後7場聯賽5勝2和未輸過，2場和波對手分別係主場特醒嘅史特加及奧厄，作客失分情有可原，而且單計主場已經4連勝兼零失球，就算閉門作賽影響亦不大。佢哋雖然都要搞減薪，但照同一啲主力傾續約，士氣依然維持得唔錯。

奧斯納貝克防線多甩漏

奧斯納貝克走勢剛好相反，歇冬後聯賽7戰未贏過，後防狂失16球更加冇眼睇。首循環碰頭奧斯納貝克主場都輸0比1，作客更難搶分。睇番佢哋今季12場聯賽作客半場從未試過領先，單計半場成績為5和7負，當中近5場就有4次半場落後，今場除捧1.62倍主W，2.2倍半場主勝亦不妨一試。