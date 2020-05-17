RB萊比錫瓦解　拿高斯文、華拿齊跳船

德甲勁旅RB萊比錫近年急速冒起，不過依家就面臨瓦解厄運！周六(19號)復賽首仗主場只能1比1逼和弗賴堡嘅RB萊比錫，唔單止爭標路遇上大打擊，據報教練拿高斯文亦會跟埋迪姆華拿、烏柏美卡奴等主力齊齊「跳船」，下季隨時面目全非。

隨住紅牛集團足球總監蘭歷克加盟AC米蘭好事近，呢位德國名帥將會主理重振「紅黑兵團」重任，意大利《米蘭體育報》報道，蘭歷克唔會復出做教練，而係做幕後揸弗人，而重振米蘭第一步就係請最強少帥拿高斯文執教。蘭歷克喺2019年由RB萊比錫教練升上神台後，RB萊比錫帥印就係由拿高斯文接過，今季一直力逼拜仁慕尼黑同多蒙特兩大巨頭，歐聯更加歷史性殺入8強，成績有晒交代。據報蘭歷克今個星期同AC米蘭開會拍板後，就會正式挖拿高斯文過檔。

事實上RB萊比錫面臨星散命運，首席前鋒迪姆華拿轉投利物浦一直傳得好勁，RB萊比錫周六賽前更喺官方twitter暗示，迪姆華拿基本上已係利物浦嘅人！RB萊比錫twitter列出一系列「點解英撐萊比錫」理由，其中一點就寫明「利物浦球迷，你哋愛迪姆華拿，我哋都愛佢，咁就大家一齊撐佢！」而且仲留埋「你永不會讓他(迪姆華拿)獨行」Hashtag。講明出晒面，似乎迪姆華拿已經係「紅軍」囊中物。

RB萊比錫另一位搶手貨、法國中堅烏柏美卡奴，據報亦已表明唔會同球會續約，只剩1年多啲約嘅佢今個暑假幾乎肯定會被賣走，傳聞阿仙奴、曼聯、巴塞隆拿等球會都打佢主意，RB萊比錫難逃被煎皮拆骨命運。