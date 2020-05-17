今日韓職頭場由水原藍翼主場對蔚山現代。呢場焦點係上季金銀靴得主阿當泰加特、祖利亞尼加奧正面交鋒。不過以波論波，蔚山首仗大勝盡顯爭標霸氣，客勝追捧。(無綫85台周日下午3時30分直播)

賽前韓媒都聚焦喺呢兩名神鋒身上，視之為勝負關鍵之一。論近況，銀靴得主祖利亞尼加奧喺揭幕戰對尚州尚武省入兩粒，比起沉寂嘅金靴阿當泰加特搶鏡得多。翻查上季統計，祖利亞尼加奧雖然屈居射手榜次席，實際只係僅輸1球，而且助攻次數多阿當泰加特4次，綜合能力更勝對方一籌。

祖利亞綜合能力佔優

何況蔚山今季請到去過英超搵食嘅李青龍助陣，加上尹比加林、金仁成表現亦好活躍，可見蔚山已經上晒力。反觀，水原藍翼開鑼戰不敵全北汽車，澳洲中場安東尼斯仲攞紅牌，今場需要停賽，戰鬥力再受削弱。

而且睇埋往績，兩支球隊近5次交手，蔚山現代法定時間內取得4勝1和的壓倒性優勢，其中去年聯賽蔚山「三殺」水原過程中，祖利亞尼加奧個人射入2球，阿當泰加特就得1球斬獲，兩人高下立見，加埋金仁成上季3戰亦兩破水原大門，有佢同祖利亞尼加奧兩個拍住上，蔚山客勝有買趁早。

金靴銀靴對對碰

祖利亞尼加奧（蔚山現代）

年齡：33歲

身高：1米87

國籍：巴西

位置：中鋒，擅長右腳

上季貢獻：入19球5助攻

合約屆滿：2020年12月31日

身價：90萬歐元

阿當泰加特（水原藍翼）

年齡：26歲

身高：1米77

國籍：澳洲

位置：中鋒，擅長右腳

上季貢獻：入20球1助攻

合約屆滿：2021年12月31日

身價：180萬歐元