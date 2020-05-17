傳皇馬曼城8.7歐聯決戰！施丹有絕招

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雖然西甲及英超仍未重開，但兩國豪門皇馬及曼城，就好可能8月7日喺歐聯決生死，根據西班牙《馬卡報》爆料，歐洲足協計劃將歐聯16強次回合，曼城主場對皇家馬德里定喺8月7日舉行。

據悉，歐洲足協將於5月27日舉行會議，討論歐聯及歐霸比賽時間，其中歐聯16強次回合仲有4場未踢，包括曼城對皇馬、拜仁慕尼黑對車路士、巴塞隆拿對拿玻里、祖雲達斯對里昂。

里昂會長歐拿斯早前曾經爆料，指球隊將於8月7日歐聯16強次回合作客祖雲達斯，今次再傳出曼城同皇馬將於8月7日交鋒，似乎歐洲足協的確有意喺呢1日重開歐聯。

《馬卡報》指皇馬教練施丹一早做定備戰工作，隔離期間一直有同球員舉行視像會議，復操後亦頻頻同球員做心理輔導，希望球員可以走出疫症陰霾，專心比賽。

值得留意，英國政府計劃要求由外國入境人士需要隔離14日，所以有傳曼城對皇馬可能需要改於中立場踢，加上施丹領軍之下，皇馬從未試過喺歐聯淘汰賽出局，佢哋首回合輸1:2，今次又能否順利過關呢？

各聯賽及主要錦標最新進展

1.葡超：計劃6月4日重開

2.英冠、英甲、蘇超：計劃6月6日至8日重開，但蘇超前景未明

3.英乙：球會通過腰斬，待聯賽會及足總落實

4.美職：暫停至6月8日

5.英超：計劃6月12日重開

6.西甲、西乙：計劃6月12日或19日復賽

7.瑞超：6月14日開咧

8.意甲：計劃6月13日復賽

9.挪超：計劃6月16日開咧

10.俄超：落實6月21日重開

11.日職、日乙、日聯盃：或7月重開

12.亞冠盃：暫定7月重開

13.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

14.巴甲：延遲開咧

15.墨超：暫停至另行通知，未來6季取消降班

16.智甲：暫停至另行通知

17.澳職：暫停至另行通知

18.巴省聯：暫停至另行通知

19.中冠盃：暫停至另行通知

20.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

21.比甲：宣布腰斬，布魯日獲冠軍

22.荷甲、荷乙：宣布腰斬，不設冠軍及升降班

23.法甲、法乙：宣布腰斬，巴黎聖日耳門及羅連安特分獲法甲及法乙冠軍

24.法足盃、法聯盃決賽：9月前不會重開，待開會商討

25.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實

26.歐國盃：延至明年6月11日舉行

27.美洲盃：延至明年6月11日舉行