【賽後解碼】蔚山現代奇迹反勝！勁旺大盤

集多媒體分析、最強資料庫及第一手資訊於一身，即上《彩報》：

周日(17日)韓職頭場出現戲劇性賽果，蔚山現代落後2球劣勢下，憑祖利亞尼加奧梅開二度，作客以3:2反勝水原藍翼，開季2戰2勝攻入7球，火力非常強勁，有蔚山現代嘅比賽，大盤值得追捧。

首場大勝4球嘅蔚山現代今場行軍速度快，前鋒祖利亞尼加奧有1次頂斜，中場球星李青龍接應祖利亞尼加奧橫傳，後上勁射，被門將盧東件接實。李尙憲個人突破後禁區外起腳，唔中目標。

反而踢到44分鐘水原藍翼先開紀錄，高丞範由中場線開始盤球，竟然冇蔚山現代球員攔截佢，呢位中場唔客氣，離門30碼起腳遠射入網。下半場開波僅1分鐘，水原藍翼前鋒蘇利文卡碧接應右路傳中，近門頂入領先至2:0。

蔚山現代呢個時候先至如夢初醒，祖利亞尼加奧殺入禁區內起腳，即使門將盧東件擋到，都照漏入網。

水原藍翼失波後荒失失，蔚山現代右閘金太煥底線傳中，水原一班後衞「發夢」，被金仁成快步搶先近門射入，扳平2:2。原本水原藍翼有機會贏，但射手阿當泰加特半單刀殺入禁區起腳，被門將趙賢祐封出。

蔚山現代大難不死，果然有後福，89分鐘祖利亞尼加奧主射罰球入網，幫球隊反勝3:2，呢位巴西前鋒連續2場梅開二度，認真犀利。

雖然蔚山現代攻力強勁，但防線欠佳，今場2個失波都係輸大意，好彩進攻球員生性入3球，贏波算執番身彩。