中國德甲第一人畀料：冠軍定咗啦

德甲成為4大聯賽最先重開嘅賽事，變成球壇最大焦點，呢項賽事曾經係中國球員「大舞台」，有5位中國球員去過德甲搵食，其中1998年楊晨加盟法蘭克福，成為首位登陸德甲嘅球員，亦係最成功1位，佢近日喺內地傳媒分析德甲，稱拜仁慕尼黑贏硬今季冠軍。

現年46歲嘅楊晨球員時代司職前鋒，1998年被北京國安外借去德國低組別球隊曼海姆，同年被法蘭克福以100萬馬克簽入，首季德甲即射入8球，協助法蘭克福護級成功，佢效力法軍4年入21球，2002年轉投德乙聖保利。

楊晨身為德甲第1位中國球員，佢認為拜仁今季捧盃冇難度：「拜仁今季開局唔順，但漢斯弗利克接手執教後，已經脫胎換骨，取得18勝1和2負，只要保持呢個走勢，多蒙特同RB萊比錫好難追到佢哋。」

楊晨仲話羅拔利雲度夫斯基係當今最佳前鋒，佢已經傷愈，周日(17日)深夜德甲拜仁慕尼黑可望大勝柏林聯。

除咗楊晨之外，仲有4位中國球員曾經效力德甲球隊，中場邵佳一2002年加盟當時仲係德甲球隊嘅1860慕尼黑，跟隨球隊降落德乙2季後，轉投科特布斯，再度過3季德甲生涯。

另1位中場「武漢人」蒿俊閔踢過史浩克04年2季，但加埋只上陣14次就離隊。張稀哲2015年1月加盟禾夫斯堡，可惜1場德甲都未踢過，就被球隊放棄。

最近1位德甲中國兵係23歲前鋒張玉寧，佢喺2017年被西布朗外借去雲達不來梅，但同樣未曾於德甲上陣就黯然離開，現時效力北京國安。

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