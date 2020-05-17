放假最鍾意做乜？亞哥斯達你問佢答

又到咗《我撐同球員傾吓偈》同大家見面嘅時間喇！今次「大頭」搵嚟效力理文嘅好波之人、前阿根廷U21進攻中場亞哥斯達（Jonathan Leonel Acosta），親自回答球迷嘅問題。阿根廷國家隊一直星光熠熠，估唔到Jony最鍾意嘅唔係馬納當拿同奧迪加，竟然係佢！

Q：你最鍾意嘅阿根廷球員係邊個？

亞哥斯達：我最鍾意係艾馬，佢嘅踢法好吸引。

Q：今季之前喺香港嘅阿根廷球員都唔係咁多，想問吓你喺適應香港生活方面有冇問題？

亞哥斯達：喺香港生活，我一啲問題都冇！我非常熟悉呢個地方，早喺2013年（當時來港效力愉園）我已經喺度生活過，我非常喜歡香港。

Q：你覺得香港足球嘅水平係點？你點睇港超聯嘅主客制？

亞哥斯達：當然仲有好多地方需要改進，但多年嚟已經有好大嘅進步。我覺得港超聯嘅賽制唔錯，幾好。

Q：你覺得理文可以贏得今季聯賽冠軍嗎？你有咩諗法可以去達成呢個目標？

亞哥斯達：我認為難度係好高嘅，但球隊上下一直十分努力，就係為咗達成我哋嘅夢想。

Q：平時你有咩嗜好？

亞哥斯達：我冇咩嗜好，我淨係鍾意享受家庭樂。

Q：你對香港足球嘅印象係點？邊個係你合作過嘅最佳球員？

亞哥斯達：我認為香港足球不斷進步當中，依家嘅水準，肯定高過我7年前嚟踢愉園嗰陣。我同好多出色嘅球員合作過，好難喺度逐個講出嚟。

Q：可以講吓你覺得理文同夢想FC，兩隊嘅教練團隊嘅理念同訓練方法有咩唔同嗎？

亞哥斯達：兩隊其實有好大分別，之前我好享受夢想FC嗰種比賽作風，但依家就覺得理文嗰套好正。

Q：你點睇你自己當年喺愉園嘅表現？你講得出依家嘅香港足球，同當年有咩分別嗎？

亞哥斯達：其實我覺得自己當年嘅表現係唔錯嘅，只可惜我留唔低。依家嘅球會專業同有規模好多，就好似理文咁，令到效力嘅球員可以安心同開心咁去踢波。

Q：喺香港你最鍾意食啲咩菜式？你有冇睇過喺阿根廷取景嘅電影《春光乍洩》？你有冇咩意見畀星光熠熠嘅阿根廷國家隊，等佢哋可以喺世界盃或者美洲國家盃攞到好成績？

亞哥斯達：我都鍾意食點心，不過其實我唔多出街食飯，多數喺屋企食。我冇睇過，但我會睇番。唔好講畀意見，我想講阿根廷嘅成功，最主要係青訓做得唔錯，同有好健全職業足球制度，畀年青球員開展自己嘅路。

Q：你鍾意香港嘅足球環境嗎？你會繼續留喺香港，發展自己嘅足球事業嗎？

亞哥斯達：我好鍾意喺香港踢波，覺得好舒服。但我冇諗太多將來嘅嘢，只係會着眼當前，我好享受現況。

亞哥斯達感言：好多謝「我撐本地波」，希望好快可以再見到大家！