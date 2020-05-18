超級丹不言退　堅持因為一個他

或者，有一種堅持叫林丹……昔日橫掃球壇的「超級丹」，即使淪落到一次又一次的「一輪遊」，那些年在場上的霸氣已不復再，在不少人眼中，這位前世界一哥早應掛拍，至少可以戴着冠軍光環離開，但林丹對自己的職業生涯依然有一份執着，始終糾結在奧運的死結……他的堅持並不是為個人榮譽，而是要以身教影響另一個他！

在全英賽不敵隊友諶龍之後，外界普遍都認為這位羽壇傳奇，第5次征戰奧運的夢想已經提早幻滅，就連老友兼昔日老對手李宗偉，都覺得林丹應該要考慮退役。隨着東京奧運推遲一年，要求近年表現低迷的林丹再復甦似乎很難，當外界靜待林丹宣告離場，惟「超級丹」卻給了大家另一個答案：「我要爭取去奧運」；今年10月便滿37歲的林丹，早前接受中央電視台訪問時直言：『小羽（林丹兒子）現在還很小，但我想讓他知道，爸爸儘管在職業生涯晚期，縱然面對很多的困難和爭議，仍然要努力堅持下去，要成為你的榜樣。」

不怕做靶 力爭5戰奧運

「不管是35、36歲，還是40歲，依然有很多年輕球員想打敗你，這對於其他的對手來說，是一種成就，也是一種對我的肯定。坦白一點，我就是靶子被別人打，但我已經調整好心態，接受每一位對手的衝擊，而我，也要盡力從他們手中去搶奪一些東西。」隨後，國羽單打主教練夏煊澤亦透露，林丹向國家隊請假三周回家陪伴屋企人及兒子，但他不但未有計劃退役，而且還要爭取出戰東京奧運，試圖第5度踏上這個大舞台。

履行對李宗偉的承諾

林丹的堅持是為了兒子，也似是為了履行對李宗偉的承諾。這對球壇經典曾經說過，希望可以在東京奧運再相遇，但李宗偉因鼻咽癌被迫提早退役，留下「超級丹」獨自上路。根據規則，林丹想參加東京奧運，必須於奧運排名要排前16，奧運羽毛球男單項目的計算，每個國家或地區最多只能派出兩位球手出賽，上屆金牌得主諶龍、石宇奇、黃宇翔及陸光祖，目前在奧運積分排名榜都在林丹之上，即使羽毛球賽事能夠在8月重啟，現時排名第26的林丹如何追上隊友都是一個問題，或者要有奇蹟出現。

洪阿比力撐史上最強

世事難料，若不去爭取就一定輸，林丹能否第5次歷史性出戰奧運，有待分曉，但無論如何，「超級丹」在羽毛球壇，甚至是世界體壇的地位都難以取代。前印尼球王洪阿比最近點評史上最強Top 8，林丹位列榜首實至名歸，其他的7強（不分先後）為李宗偉（馬來西亞）、陶菲克（印尼）、林水鏡（印尼）、趙劍華（中國）、楊陽（中國）、阿迪（印尼）及桃田賢斗（日本）；洪阿比曾贏過亞運金牌及世界冠軍，亦曾協助印尼4奪湯姆斯盃冠軍，是印尼的球王級人物，他稱：「如果只能選一個冠軍，一定是林丹。」

小羽天份高 下一個超級丹？

講到林丹的兒子小羽，轉眼間今年已經3歲半，眾所周知，這是「超級丹」與前中國國家隊頭號女單球手謝杏芳的愛情結晶品，性格調皮的小羽貌似林丹。或者是遺傳了父母的運動細胞，小羽鍾意跑跑跳跳，「芳妹」更從小就依着兒子的愛好，培養他運動習慣，乒乓球、羽毛球、網球、足球及籃球，全部都玩；而且謝杏芳很注重囝囝語言發展，除了普通話，其老家的廣東話都會教，小羽亦學得似模似樣，以小羽的天份，或有機會成為下一個「超級丹」呢！

無論爭取再踏奧運舞台成與敗，林丹就是傳奇，永不謝幕，永不褪色！

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