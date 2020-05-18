中過招都唔知死　奧杜爾約會名模被補

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英超球星要被困住喺屋企隔離，搞到佢哋寂寞難耐，早前已經有幾個違規被捕，今次就輪到車路士的19歲新星赫臣奧杜爾，佢夜會名模開P，但最後女方報警，最終奧杜爾被捕。

據英國《太陽報》報道指，赫臣奧杜爾喺網上識咗一名模特兒，彼此互傳情話，女方更sent埋一啲淫蕩嘅性感相片畀奧杜爾；搞到呢位車仔翼鋒即要求女方穿埋內衣同自己幽會，仲揸車去接女方返屋企，但諗唔到呢個約會途中出咗啲問題，《太陽報》話二人喺約期間發生咗啲嘢，跟住女方話唔舒服報警兼叫埋救護車，女方送院，而奧杜爾就凌晨時段被捕。

赫臣奧杜爾嘅一位鄰居話，呢位性感女模喺周六晚8點左右到奧杜爾屋企，佢話見到個女仔：「嗰個女仔都幾靚架，好似《愛情島》睇到果種，佢裝扮好潮，仲拖住LV行李箱；呢度到處都有警察，唔知係咪因為有人被捕有關。」另一位鄰居都証實奧杜爾喺屋企搞過派對：「的確係有啲聚會，但唔知道係邊個負責，呢楝樓住咗幾個球員，佢哋尋晚先開完派對，跟住就有警察嚟啦。」

倫敦當地警方表示，當地時間周日凌晨接到有人報警，凌晨3點53分有警察同救護接到求助，話有一名女子身體不適已送院，並且拘捕一男子。

赫臣奧杜爾係英超第一個確診患上新冠肺炎嘅球星，經過近幾星期同病毒鬥爭之後，身體已經恢復，但依家仲係關鍵時期，佢就已經忍唔住。英超近期不斷傳出負面新聞，早前就有消息話一位著名英超球星違反英國及法國隔離令，喺巴黎開P。