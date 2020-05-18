【東網eClass】上堂喇！今日教大家對抗性

「東網eClass - 直播互動課堂」今日(18日)再度開課！這個由Nike Sports Camps x GMF Sports Academy攜手合作，推出的籃球體適能網上課程，首兩周合共四個課堂反應甚佳，令學童們能夠安坐家中仍能接受訓練！今午再接再厲繼續開班，針對提升學童們的力量、以及球埸上的對抗性！

經過首四課上堂後，擁有USA Basketball Gold Coach license、Nike Sports Camps教練梁宇彬（Stephen Leung）表示會按系統教案，繼續連貫性地加強學員各方面訓練：「今課主要會帶大家做力量訓練，包括上支及下支，大家未必可以使用到健身室的器材，所以，會教授大家在家中亦能做的力量訓練，務求增加大家在球埸上的對抗性。」今午課堂將會由教練鄒建樂，再配合嘉賓蘇伊俊攜手作出指導。

今次「東網eClass 」收費$100一堂，而一次過購買6堂更有折扣優惠（$540），同時亦可獲得GMF常規籃球課程電子優惠券$500（適用於新會員申請或課程報名）。為了關顧更多小朋友能夠參與教學，on.cc東網今次亦為本地中小學學童，每周提供約20個免費學習名額，為求學童在「疫境」強身健體之餘，亦可以提升英語水平。

東網eClass：

Nike Sports Camps x GMF Sports Academy

籃球體適能網上課程

日期：2020年5月4日 (一)至6月11日（四）

逢周一及周四

時間：15:00 - 15:30

價錢：$100 (一堂)、$540（六堂）

平台：東網on.cc

對像：6-12歲學童

第五堂

日期：2020年5月18日(一) 15:00

教練：鄒建樂

嘉賓：蘇伊俊