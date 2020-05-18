不來梅利華半場和啱數

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德甲壓軸戰由雲達不來梅主場迎戰利華古遜。雲達不來梅需要搶分護級，不過球隊「出勤王」、荷蘭中場卡拉臣累積5面黃牌要停賽，令本身攻力薄弱的中場線雪上加霜，今仗相信會先守住，利華古遜雖然要搶分爭入歐聯，但佢哋踢法穩中求勝，停擺前6場作客5場同對手打和，再追半場和啱數。（Now 671、有線652及612台周二凌晨2時30分直播）

現時排尾二嘅雲達不來梅，少踢2場之下距離尾3嘅杜塞爾多夫5分，要起碼取得附加賽資格甚或護級成功仍然未絕望。不過，不來梅今季攻力真係差到嚇死人，24戰只入27球，與杜塞爾多夫同是德甲入波最少球隊，失球數字55球則「獨佔」包尾，絕對係「攻不銳、守不穩」。

本來經歷停擺，可以畀不來梅抖抖氣，球隊可以重新上路，可惜球隊「出勤王」卡拉臣喺停擺前喺德國盃攞黃牌，呢名今季24場聯賽全部正選上陣嘅荷蘭中場，累積5面黃牌要停賽，加上瑞典國腳左閘奧古斯天臣拉傷肌肉缺陣，對球隊影響甚大，估計佢哋今場只會以守代攻搶分。

利華習慣穩中求勝

利華古遜現時排聯賽第5，少踢1場之下只同第4嘅RB萊錫相差4分，歐聯入場券觸手可及，球隊實力無疑比雲達不來梅勝一籌，不過球隊神射手禾蘭受傷未能上陣，今場會用夏維斯、艾拿利奧及穆沙戴亞比攻堅，加上利華古遜近期聯賽作客稍為穩陣，停擺前6場作客有5場開半場和，相信經過一段休息期，球員們仍然要適應比賽節奏，即使面對弱旅，比賽初段未必採取主攻，今場捧半場和。