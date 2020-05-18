粉絲狂砸66萬　投得同寶釵「約會」

一向樂於和球迷近距離互動的加拿大網球美女寶釵，在各大網球賽事停擺期間又有新搞作，近日她參與All In Challenge活動，為慈善機構15 Second of Fame籌款，招募幸運粉絲參與「網球約會體驗」，成功籌得8.5萬美金(折合約66萬港幣)善款。

能夠在任何一個網球大賽期間，坐在教練席近距離觀看偶像作賽，兼獲得球手親筆簽名球拍，甚至在賽後與該選手共聚晚餐，相信是不少球迷的畢生願望，寶釵於4月底公布的「網球約會體驗」，就給粉絲一次圓夢的機會。

据寶釵近日於IG公佈的結果，今次活動成功吸引37次出價，最終由一位粉絲以8.5萬美金投得，反應熱烈程度，連寶釵自己都直呼：「神奇！」這位26歲加拿大網球手更不忘向有份參與的粉絲道謝：「好感激大家參與今次活動，我對大家感到自豪，好想快啲同幸運兒見面！」

公開約會粉絲的舉動，已經不是這位網壇美女的第一次，早前寶釵就曾答應和網絡主播玩網上視像約會，2017年，寶釵更曾約素未謀面的球迷，結伴一起去看NBA比賽，成為一時熱話。

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