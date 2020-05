粉絲狂砸66萬　投得同寶釵「約會」

一向樂於和球迷近距離互動的加拿大網球美女寶釵,在各大網球賽事停擺期間又有新搞作,近日她參與All In Challenge活動,為慈善機構15 Second of Fame籌款,招募幸運粉絲參與「網球約會體驗」,成功籌得8.5萬美金(折合約66萬港幣)善款。

能夠在任何一個網球大賽期間,坐在教練席近距離觀看偶像作賽,兼獲得球手親筆簽名球拍,甚至在賽後與該選手共聚晚餐,相信是不少球迷的畢生願望,寶釵於4月底公布的「網球約會體驗」,就給粉絲一次圓夢的機會。

据寶釵近日於IG公佈的結果,今次活動成功吸引37次出價,最終由一位粉絲以8.5萬美金投得,反應熱烈程度,連寶釵自己都直呼:「神奇!」這位26歲加拿大網球手更不忘向有份參與的粉絲道謝:「好感激大家參與今次活動,我對大家感到自豪,好想快啲同幸運兒見面!」

公開約會粉絲的舉動,已經不是這位網壇美女的第一次,早前寶釵就曾答應和網絡主播玩網上視像約會,2017年,寶釵更曾約素未謀面的球迷,結伴一起去看NBA比賽,成為一時熱話。

