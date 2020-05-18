德甲復興！可幫羅拔仔破48年紀錄

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歐洲4大聯賽，德甲率先重開，再次展現「日耳曼足球」堅韌精神，班霸拜仁慕尼黑射手羅拔利雲度夫斯基更可望趁機將「遺失」咗48年嘅歐洲金靴獎帶回德甲。

呢位波蘭國腳周一(18日)凌晨射入12碼，協助拜仁以2:0擊敗柏林聯，佢今季聯賽已有26球進帳，僅落後拉素前鋒恩莫比尼1球，由於意甲重開成疑，「羅拔仔」正好把握機會爭做歐洲射手一哥。

包括盃賽在內，羅拔利雲度夫斯基今季總共入咗40球，成為21世紀第3位可以連續5季入波「40+」嘅球員，另外2位係美斯同C朗。「羅拔仔」今季更有力一舉打破呢2位球王壟斷歐洲金靴獎嘅局面。

過去10季歐洲金靴獎有9季分別由美斯同C朗獲得，包括2013/14球季C朗同蘇亞雷斯並列一哥，僅有2015/16球季由蘇亞雷斯獨得。

不過，呢3位仁兄今季奪獎機會渺茫，美斯入得19球，C朗入21球，蘇亞雷斯更加受傷長抖。最關鍵係西甲同意甲仍未復賽，就算下月重開，賽程一定非常緊密，可能被逼用輪換制，美斯同C朗上陣時間勢必減少，削弱爭奪歐洲金靴獎機會，令羅拔利雲度夫斯基優勢更加大。

對上1位獲得歐洲金靴獎嘅德甲球員，已經係1972年嘅「德國轟炸機」梅拿，當年佢喺聯賽入40球。今季德甲仲有8輪，羅拔利雲度夫斯基只要再入15球，就可以打破梅拿嘅紀錄，再順勢攞埋歐洲金靴獎，咁就完美。

今季歐洲金靴獎排名榜

恩莫比尼(拉素/27球) 54分

羅拔利雲度夫斯(拜仁慕尼黑/26球) 52分

*艾寧夏蘭特(多蒙特/10球、薩爾斯堡/16球) 44分

迪姆華拿(RB萊比錫/21球) 42分

C朗(祖雲達斯/21球) 42分

美斯(巴塞隆拿/19球) 38分

占美華迪(李斯特城/19球) 38分

註：英西意德法入1球等於2分，奧甲入1球等於1.5分。