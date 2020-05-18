夠買間屋！?Air Jordan第1代天價賣出

「波神」米高佐敦（MJ）的紀錄片《最後一舞》（The Last Dance）來到結局篇，曾經與MJ征戰的經典第一代Air Jordan籃球鞋，周日就以天價的56萬美元(約434萬港元)成功拍賣，刷新了波鞋拍賣價的世界紀錄。

這對米高佐敦在84至85年賽季所穿過的AJ1，上面仲有波神的親筆簽名，分別是13號(左腳)及13號半(右腳)，相當珍貴。原本估計可賣得15萬美元左右，最終比估算高出接近4倍；要知400幾萬港元，可能以香港人來講都已經買到1房私樓單位。

這雙珍貴的Air Jordan I是由收藏家蓋勒（Jordan Geller）出售，此前是被「供奉」在球鞋博物館的鎮館之寶；但新買家未有透露名字。隨着最近《最後一舞》熱播，蓋勒表示：「我覺得依家係適當時候將呢對波鞋賣出。」

米高佐敦的籃球鞋一直都受收藏家歡迎，今次這對AJ1的拍賣價再創新高，打破了運動鞋的拍賣新紀錄，之前一對是1972年的Nike「Moon Shoe」，當時以43.75萬美元賣出，這款鞋是由NIKE始創人兼田徑教練鮑爾曼在1972年慕尼黑奧運會期間為賽跑運動員所設計，僅得12對。

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