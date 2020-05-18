專欄輪住嚟　兩袖清風上立法會！點搞？

「大頭」一向好少睇外國波，但見on.cc東網星期六(16日)開始直播番德乙，咁就梗要捧吓「樂比」同Jason兩位師兄場啦！

因應全球疫情關係，德甲同德乙都多香港球迷關注嘅聯賽，都要面對停擺嘅命運，而大約一個月前，相關球會就已經知道會喺啱啱嘅星期六踢番，夠唔夠時間都好，都要盡力去準備，因為要對得住球迷、自己同老闆。但「大頭」睇直播見到，海登咸隊波有幾個球員，去到下半場60分鐘多啲，已經行都有問題。

用咗成個月去準備，但面對作客唔止舟車勞頓，仲要趕喉趕命，結果表現唔好輸波，都冇得怪咁多。但如果明知有波要踢、有試要考或者有工要開，連一啲準備都唔做嘅話，就好難唔畀人話。

足總喺上個月底嘅審計署報告中，畀人插到阿媽都唔認得。事隔兩星期，足總主席「貝生」同CEO就上咗立法會政府帳目委員，就審計署嘅報告向議員解話。斷估「貝生」同CEO唔會星期五夜晚先知第日要上立法會啩？但唔知點解好似毫無準備咁，想幫幾個「字母人」解話，結果好似踩多兩腳咁。其實，都預咗會畀啲議員鋤乜插乜，係唔係應該做好啲準備，諗定點答呢？

除非你係武林高手，可以見招拆招，又或者腦筋轉數快，口才好到可以舉一反三，死都拗番生，如果唔係點可能就咁「兩袖清風」行入去？唔止解決唔到問題，仲令大眾對足總嘅印象更加差，令足總嘅身子更加弱。嚟緊，同樣嘅會議會再安排一次，到時議員會集中問帳目同請「白咖哩」嘅程序等等嘅問題，「貝生」、CEO，記得早啲做定功課啦！

大頭