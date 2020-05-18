《最後一舞》米高佐敦揭「流感之戰」真相

一連十集的紀錄片《最後一舞》帶球迷重溫米高佐敦建立的「公牛王朝」，輝煌歷史背後，頭8集亦讓大家看到「波神」的另一面，完美的佐敦、大家的榜樣是誰？隊友口中的「暴君」、「混蛋」又是誰？今日紀錄片播出最後兩集，故事圍繞公牛連續兩季在總決賽擊敗爵士的艱苦過程，球迷熟悉的「The Flu Game」（流感之戰）原來另有「真相」，而1998年佐敦再次完成不可能任務，投進「The Last Shot」留下永恆的經典。

公牛追逐第二次三連霸期間，曾兩度與爵士會師總決賽舞台。說到1997年的系列賽，最經典的故事莫過於「流感之戰」。當時公牛與爵士打成2：2平手，天王山之戰前夕，佐敦與助理、訓練師和幾個保安在酒店房間消遣，佐敦吃過外賣薄餅後，在凌晨兩點半痛醒，上吐下瀉，隨即找來隊醫治理。「那不是什麼流感之戰，是食物中毒。」佐敦在《最後一舞》第9集提到。

「我整日都躺在床上，咽不下任何食物。」但當教練積詢問他狀況時，他執意上場，哪怕只是分散防守注意力。而事實證明，佐敦作用遠不只如此。儘管開局顯得力不從心，第二節暫停過後，他卻忽然找到開關，開始命中投籃，一如既往支撐起球隊。最終佐敦上陣44分鐘，轟進38分7籃板5助攻，帶領公牛以2分分差險勝。正如柏賓說的：「無論他病得多嚴重，他都是世界上最好的球員。」

時間推移到1998年，故事的最高潮，同時也是最終章，公牛在總決賽重遇復仇心切的爵士，那輪系列賽發生許多小插曲，包括洛文突然「玩失蹤」，缺席球隊訓練客串摔角，幸而狀態沒受影響，協助球隊取得3：1的絕對優勢。可惜公牛未如預期般在風城奪冠，被迫來到空氣稀薄的鹽湖城決一勝負。

雪上加霜的是，第6戰開局柏賓背傷復發，幾乎缺席半場比賽，令戰況愈發膠著。比賽最後41.9秒，公牛仍然落後3分，此時佐敦書寫了職業生涯最精華的時刻。他先是快速上籃，繼而抄截馬龍，用急停變向晃倒羅素，距離籃框20英尺投籃命中，反超前87：86，贏得8年來第6座總冠軍獎盃，並再次完成三連霸。對於外界質疑其進攻犯規，佐敦笑說：「所有人都說我推倒了他，胡說！慣性讓他倒向那裏，我沒必要推他。」

擁抱、吶喊，抽雪茄、開香檳……至此公牛王朝掀到最輝煌的一頁，無奈也是最後一頁，就像煙花在最熣燦的一刻殞落。急流勇退並非佐敦想要的結果：「我很不滿，很惱火。我相信我們可以贏得第7冠，卻沒機會去拼一把，這讓我無法接受。」如果教練積遜沒離任，佐敦沒退役，柏賓沒被交易，洛文沒被釋出……公牛王朝會否延續？可惜這個世界沒有如果。但可以肯定的是，佐敦早已證明自己是「The GOAT」（歷來最偉大），完成當初許下的承諾，讓公牛成為聯盟最具代表性的球隊之一。

紀錄片來到結局，球星們亦很不捨，加素在twitter貼上的「23號 GOAT」符號也代表了大部分球迷的心聲：「這真的是最後一集了？拜託播多幾集吧。」21歲的鷹隊射手迪雷楊格追足十集，直言對「波神」的愛有增無減：「小時候我沒有機會看MJ，因為那時候我還未出世，看完這套紀錄片之後，我更愛MJ了。」看畢「波神」在1997年對爵士的冠軍戰G5前一晚食物中毒，楊格更開玩笑地說：「至少我知道我不會再在猶他州吃pizza。」