英超CEO：會向利物浦安排頒獎盃

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英超各隊開始進行集體操練，距離重開又近一步，利物浦領隊高普期待賽事復賽，並指出如果紅軍未能獲頒聯賽冠軍，是不公平的。英超CEO馬斯達斯表示，如一切順利，雖然賽事閉門進行，但仍會向利物浦安排頒贈獎盃。

在英超停擺前，利物浦領先次席曼城25分，紅軍只要再贏2場就可提前奪得30年來首個英超冠軍，不過由於各隊意見分歧，英超重開日期遲遲未能落實，令利物浦上下頗為焦急。

高普接受訪問時表示：「有人提到將今季抹去，大家同意嗎？英超已進行了76%，怎可以就此將一切取消便算？我個人而言，這是不公平的，我們在榜首，作客成績亦是第1名，今季是我們成為冠軍嘅球季。」

他續稱：「在疫情下人命是首位，但唔代表其他事唔重要，如果利物浦未能獲得冠軍，將是我們人生中最差嘅事。」

英超CEO馬斯達斯正努力安排賽事重開，令賽事順利完成，在可行情況下更會為利物浦安排頒獎盃：「如以往一樣，奪冠球隊捧起獎盃，唯一不同嘅係，賽事閉門進行，因此不會有觀眾。」

此外，英超賽會衡量現時情況，未來12個月英超都可能要閉門舉行。