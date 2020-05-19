榮升德甲No1巨星　利物浦要硬佢！

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德甲第1巨星係邊個？羅拔利雲度夫斯基？艾寧夏蘭特？如果計2020年嘅表現，利華古遜新星夏維斯就當之無愧！現年20歲嘅夏維斯上季已經彈起，踏入2020年後更加愈戰愈勇，周二(19號)大炒雲達不來梅一仗梅開二度後，夏維斯今年各項賽事錄得9入波同7助攻，製造16個入波成為德甲No.1(見表)，比夏蘭特、羅拔仔同查頓辛祖等都要勁！

一直有傳利物浦對夏維斯虎視眈眈，「紅軍」夢幻陣容中就係欠缺一個頂尖進攻中場，踢法全能嘅夏維斯完全係最佳人選，利華古遜名宿路禾尼亦開腔力撐：「夏維斯潛力超大，將會成為世界級巨星，但係下一步點行對佢嚟講非常關鍵，高普、哥迪奧拿、摩連奴可以幫佢更上一層樓，而佢亦要選擇一間可以令佢進步嘅球會。」

利華古遜目前為夏維斯標價1億歐元，拜仁慕尼黑已經講明冇錢買佢，利物浦領隊高普對心儀球員各來出手唔手軟，夏維斯再Keep住呢個表現，加盟「紅軍」絕對唔難。

2020德甲球員入球貢獻榜

1●夏維斯(利華古遜)●16球

2●艾寧夏蘭特(多蒙特)●15球

3●羅拔利雲度夫斯基(拜仁慕尼黑)●13球

4●菲臘高斯迪(法蘭克福)●12球

5●查頓辛祖(多蒙特)●11球