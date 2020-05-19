郭嘉諾談應徵港隊帥位：心中難受！

過去幾次出任港隊「臨時主帥」的郭嘉諾，近日接受有線體育台訪談節目《高山低谷》邀請，分享自己踏上港隊教練之路的經歷。「風車Sir」於訪問中對於自己未能「擔正」港隊帥位心有不甘，更曝出當時參與港隊主帥面試時的悲慘經歷。

郭嘉諾近年多次帶領港隊做出不俗成績，包括帶領球隊兩奪省港盃冠軍，熱血教頭的形象亦深入球迷心中，然而「風車Sir」未曾正式擔任港隊主教練一職，訪問中，郭嘉諾提起自己曾獲足總面試機會，但經歷卻令他一度心灰：「我曾經獲得一次香港隊主教練職位的面試機會，作為唯一一位本地教練，是很榮幸的一件事。在等候期間遇上其中一位面試評委，他當時對我說『嘉諾，下次吧。你不夠經驗，下次一定得！』我心中難受，面試未開始便失敗了。」他形容面試期間，就像一個給自己在評委面前表述的機會，同時承認自己選擇離開足總，是因為自身經驗不足。

「風車Sir」在訪問中，多次強調以香港教練身分，帶領香港隊為港爭光這個願望，而這個信念的形成，是受港足前主教練金判坤教練(Kim Sir)影響，韓國教練「Die For Hong Kong」的精神啟發自己的同時，郭嘉諾亦對外藉教練要以此來鞭策香港運動員深感慚愧：「香港必需要有這種信念的教練及球員。離開足總我專注修讀亞洲足協專業教練牌照（Pro License），同時執教更高層次球隊，務求累積經驗，最終目標是為港隊效力，告訴大家香港教練是有能力可以帶領港隊的。」