C朗復操前為網店造勢　意甲重開不早於6.14

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意大利早前已宣布意甲球員喺當地時間周一可以恢復集體訓練，不過，由於C朗由於私人飛機延遲去葡萄牙接載佢返都靈，經過14日隔離之後，C朗應該周二(19日)可到祖雲達斯歸隊操練，而趁住歸隊開操前呢位球壇巨星就親身為自家品牌嘅網店開張造勢。

新冠肺炎疫情下，網購已經成為一個潮流，屬於潮人嘅C朗早已開發網上市場，其「CR7 Museum Online Store」正式開業，佢喺自己社交網親自宣傳，仲介紹埋裡面嘅產品，波衫、T恤、紀念品、文具甚至金幣都有，滿足大人細路哥，仲要網店有六種語言（英、法、意、德、葡、西），差不多照顧到全球嘅球迷，認真窩心！

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講番祖雲達斯已經開始集體操練，做進行一啲小組嘅比賽，而主帥沙利雖然戴住口罩督師，但不時將口罩拉下，好彩同球員訓話都有保持距離。

至於意甲何時重啟？即使有很多球會都希望可於6月13日復賽，但意大利足總禮拜一宣布，包括意甲在內嘅所有足球賽事再延長停擺時間表，6月14日前都不會舉行任何比賽。