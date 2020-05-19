《最後一舞》破收視紀錄　勒邦有嘢講

米高佐敦紀錄片《最後一舞》日前播映結局篇，第9、10集收視持續高企，平均錄得590萬及540萬觀眾，統計10集平均收視達560萬，打破《ESPN》紀錄片最高收視紀錄。

《ESPN》副主席Connor Schell表示：「觀眾對這套紀錄片反應熱烈，讓我們很興奮。過去5個周末，我們把觀眾聚集起來，讓他們在無法欣賞現場比賽時，仍能擁有共同觀影的體驗。節目內容成功突破文化界限，引起不同討論。」

的而且確，《最後一舞》的討論度極高，不僅成為球迷茶餘飯後的話題，包括勒邦占士在內的一線球星亦經常發表感想。占士在訪談節目憶述高中時期在芝加哥街場偶遇佐敦的情形：「我頭一回看見佐敦時，簡直不敢相信那是他。對我來說，他就像黑皮膚的耶穌，只有電視或廣告才會出現他的身影，我甚至認為他是假的。」占士形容那是改變人生的一段經歷，更感嘆道：「若當日上帝要帶走我，我也死而無憾。」

另外，占士自曝2011年聯盟因勞資糾紛停擺期間，曾考慮轉戰NFL（國家美式足球聯盟）：「那年10月到11月，我正式展開美式足球訓練，進行更多臥推增加對抗性。」其好友兼商業夥伴Maverick Carter補充道：「我知道占士已經從Jerry Jones（達拉斯牛仔班主）那裏獲得一份合約，他把合約錶起來放在辦公室裏。」

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！