專欄輪住嚟　望穿秋水期待球場再聚

大家好！我是藍浪打氣團的Tony！好久沒有和球場的朋友們會面，所以班門弄斧，請纓向「大頭」提出客串一期《專欄輪住嚟》，分享一下近來的感受。

今年最後一個有港超賽事的周末，已經是4個月前，感覺好像已經和現在的生活很遙遠。可幸是現在疫情逐漸放緩，望穿秋水，歐洲首個主流聯賽，德甲已在上周復賽，代表歐洲頂級賽事重開，能一解球迷餓波之苦。

不過，歐洲球壇水平再高，對一班本地波球迷而言，也是無可比擬的。因為到現場睇波，才能體會到最佳球賽觀感，這是從電視、手提電話中無法感受的。如果要我做最壞打算，我估計８月中即使港超聯重啟，首先也只能以閉門作賽形式進行，直至11月新賽季展開才有望回復正常，重新讓球迷入場打氣。

此外，早前傑志發放的聲明，引來網上熱烈的討論，當中可能有部份球員將會在7月完成合約後轉會。作為球迷的我們其實知道，每位球員始終都會有轉會或退休之時，只有球會和球迷的關係是永恆不變的。加上，受疫情之下對經濟帶來的影響，各球隊的財政似乎都元氣大傷。本地球會要生存，理財上量入為出，把資源投放在更合適的地方也無可厚非。

無論如何，我們對球會的目標和計劃是永遠抱有信心，球會和球員就條件談判，往往是未必圓滿，總有得失。對我個人而言，就算和部份球員有過不少珍貴回憶，對他們有多不捨也好，如果轉會能讓球員有更好的出路，我們都會送上祝福。現階段我們唯有靜待球會公布，希望早日解決問題。

最後，要感謝「我撐本地波」的工作人員，在這段艱難時期謹守崗位，在停賽期間發放不少精彩的本地波消息，讓球迷「望梅止渴」。我還希望大家，即使疫情緩和也不要鬆懈，出街繼續戴口罩，保護好自己，我們很快在球場內再聚！

藍浪打氣團

Tony